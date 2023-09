¿Estás pensando en hacerte flequillo? Mira antes las tendencias para este otoño 2023

Hemos preguntado a especialistas en imagen acerca de los flequillos que van a ser tendencia de cara al otoño de 2023, y te ofrecemos tres propuestas.

Un cambio de look siempre te hace sentir bien. Y lo mejor es que no necesariamente ha de ser radical, un pequeño detalle como el flequillo puede conseguir que te veas totalmente distinta. El problema con el flequillo es que casi nunca sabes qué tipo es el que más te favorece, de ahí que en muchas ocasiones se apueste por ir a lo seguro y continuar con la forma de tu peinado habitual.



Pero si esta vez te has decidido a arriesgar, vamos a ayudarte en la elección de un flequillo que encaje con tu imagen. Para ello hemos preguntado a especialistas en imagen acerca de los flequillos que van a ser tendencia de cara al otoño de 2023, y hemos vuelto con tres propuestas absolutamente excitantes. Te las mostramos para que hagas tu elección.

Flequillo Wavy Curtain

Hablamos de uno de los flequillos más populares, que además favorece a casi todas porque te da un look entre descuidado, natural y salvaje pero con un punto de sofisticación. Es abierto en la zona central, con caída a ambos lados, con la gran ventaja de que no requiere de mucho esfuerzo para mantenerlo. Ni en tu peinado diario ni a la hora de que te lo retoquen en la peluquería necesita demasiado trabajo, así que es ideal para las que no quieren preocuparse de llevarlo siempre perfecto. Es más, un poco despeinado tiene mucho encanto. ¿A qué esperas para hacerte un flequillo cortina?

Flequillo Modern Birkin

Su nombre está tomado de la legendaria Jane Birkin, actriz y cantante anglofrancesa muy popular en los 70 que fue quien lo hizo popular. Es un flequillo largo, algo despuntado, y recto que conforma una imagen relajada y tranquila. Quien lo lleva luce más juvenil , debido a que suaviza las facciones. Con una melena larga o media melena es ideal, todavía más si tienes unos bonitos ojos, ya que con este tipo de flequillo se consigue destacar de forma especial la mirada. Un flequillo que tiene gran personalidad.

Flequillo Choppy Baby Bangs

Con este curioso nombre identificamos un flequillo tipo baby bangs, que queda por encima de las cejas con un acabado irregular. Suaviza los rasgos faciales y neutraliza el efecto visual de una frente estrecha. Una característica destacada de este flequillo es que puede llevarse ladeado o peinado hacia abajo, pero que encaja en cabellos de cualquier longitud. Su forma te proporciona un look un tanto rebelde, de mujer independiente pero no por ello menos pícara y juguetona.