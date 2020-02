¿Has escuchado hablar de la nanoplastia? Se trata de un tratamiento capilar revolucionario que hidrata nuestro pelo, lo reconstruye desde dentro y lo alisa. ¿El resultado? Una melena sana, lisa, reparada y con un aspecto muy natural durante más de cuatro meses. ¿Te animas a probarlo?

Si buscas un pelo liso, brillante, suave y natural pero huyes del efecto artificial y apelmazado, puede que la nanoplastia sea la solución a todos tus problemas. Se trata de un tratamiento muy respetuoso con tu pelo que promete alisarlo, tratarlo en profundidad y repararlo para que después luzcas una melena sana y lisa. Sin daños y sin trucos. Además, el resultado es duradero (hasta más de cuatro meses) y con el paso del tiempo, tu pelo volverá a su estado natural de forma progresiva.



Habrás escuchado hablar sobre el alisado con keratina, la taninoplastia, el alisado japonés y el alisado brasileño. Pero la nanoplastia está de moda y aquí te vamos a contar por qué. ¿Quieres saber en qué consiste este tratamiento y por qué debes tenerlo en cuenta si buscas una melena lisa?

Aunque los rizos y las ondas le hacen la competencia, la melena lisa sigue siendo uno de los looks preferidos y más buscados. Pero también es uno de los más complicados de conseguir. Recurrimos a planchas de pelo, tenacillas, alisado con secador y demás tratamientos que prometen darnos el resultado que ansiamos. Parece que nunca damos con la solución más efectiva. Pero, ¿y si por fin hemos dado con ella?

Un tratamiento desde dentro hacia fuera

La nanoplastia es la técnica que más recientemente se ha incorporado a la familia de tratamientos de alisado del cabello y por ello no se realiza en todos los salones de belleza y peluquerías. Pero, ¿en qué consiste?



La nanoplastia nace de la nanotecnología, una ciencia que manipula la estructura molecular de las células –en este caso, capilares– y sus átomos. Esta técnica capilar utiliza nanoesferas, pequeñas partículas que se aplican sobre nuestro cabello para depositar en nuestras fibras capilares los activos naturales que utiliza el tratamiento, entre ellos, aceites, aminoácidos, vitaminas y proteínas. Finalmente, estas nanoesferas se transforman en iones positivos y negativos que se fusionan para regenerar nuestro cabello a medida que lo rellenan de keratina. Gracias a la utilización de estos ingredientes, el cabello recupera el brillo, el aspecto saludable, la fuerza y la suavidad.



Durante los meses que dura su efecto, alrededor de cuatro, podrás lavar, cuidar y tratar tu pelo de la misma manera en que lo haces habitualmente y, por supuesto, utilizar los mismos productos. Así, después de este tiempo, tu pelo recuperará su forma natural sin haber sufrido ningún daño y sin efectos secundarios.

Más efectivo que el alisado con keratina

¿Es la nanoplastia lo mismo que el alisado con keratina? No, no lo es. La nanoplastia es una técnica más efectiva porque, además de hidratar y reducir el encrespamiento, alisa nuestra melena. Y es que para que los tratamientos con keratina, que es una proteína, sean efectivos, es necesario que sean realizados junto con vitaminas, aceites y otros componentes, que es exactamente en lo que consiste la nanoplastia. Además, se trata de una ténica 100% orgánica, ecologica y libre de formaldehídos (compuestos químicos incoloros e inflamables utilizados en muchos tratamientos capilares y cosméticos) y que no requiere la utilización de champús abrecutículas.

¿Aún necesitas más motivos para recurrir a la nanoplastia?

No solo es un tratamiento de aplicación sencilla y efectos duraderos. Además de eso, la nanoplastia puede realizarse tantas veces como quieras ya que no tiene efectos secundarios sobre tu pelo y no daña la fibra capilar. Pero otra de las grandes ventajas es que no tiene por qué ser un tratamiento exclusivo, es decir, puedes combinarlo con otros y con cualquier cosmético o producto químico (champús, mascarillas, acondicionadores...) sin miedo a que los efecos desaparezcan. Y, a diferencia de otros métodos, puedes mojar tu pelo y aplicar sobre él cualquier producto inmediatamente después de salir del salón de belleza.

¿En qué consiste el procedimiento?

El tratamiento de nanoplastia puede durar alrededor de tres horas y sus efectos, como decimos, hasta más de cuatro meses. Para aplicarlo, solo se necesita Wone de Floractive (un producto específico del que dispondrán en el salón de belleza o peluquería y cuya textura se asemeja a un gel), un secador de pelo, un cepillo y una plancha para cauterizar la cutícula y facilitar que el producto penetre en ella.



Primer paso. Antes de iniciar el tratamiento, se deberá lavar el cabello. Cuando todavía esté húmedo, se procederá a la aplicación del gel Wone de Floractive con un cepillo, nunca llegando a aplicarlo en las raíces del cabello. Entre otros componentes, este novedoso gel contiene manteca de karité, aceite de argán, ozono queratina, colágeno, proteínas de seda, serina, ácido táctico y vitaminas. El profesional que te atienda en la peluquería deberá asegurarse de que ha aplicado el producto de forma uniforme. Se dejará reposar durante una hora y media aproximadamente.



Segundo paso. Pasado este tiempo, el gel se retirará con agua tibia y, después, se secará suavemente con una toalla, tratando de eliminar todo el agua que sea posible.



Tercer paso. Es momento de utilizar el secador de pelo. Lo más recomendable en este punto es combinar el aire frío con el aire caliente. Además, se deberá manipular el pelo con las manos.



Cuarto paso. Es el momento de peinar y fijar el cabello. Para ello, se utilizarán unas planchas y un peine o cepillo. Es recomendable que la temperatura de las planchas no supere los 230ºC, aunque todo dependerá del tipo de cabello que se esté tratando. Así, en cabellos más rizados, será necesario utilizar temperaturas más elevadas.

Algunos consejos prácticos

Para sacar el máximo partido a los efectos del tratamiento, lo más recomendable es que seques tu cabello con el secador, ya que es la temperatura la que activa el efecto alisado. Si lo secas al aire, tu cabello quedará ligeramente ondulado, aunque libre de encrespamiento.

La nanoplastia es muy efectiva sobre cabello ondulado y ligeramente rizado. En las melenas con rizos marcados y afro, los resultados satisfactorios rondan el 80% de los casos, según expertos.

La nanoplastia es una tecnología muy recomendable para cabellos tratados previamente, puesto que es capaz de repararlos. Además, no contiene ácido glicólico, formol ni carboisceina, componentes dañinos para la salud de nuestro pelo.

