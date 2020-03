Cambio de look: ¿cómo saber si te quedará bien el pelo corto?

Tomar la decisión hacerse un cambio de look radical es a veces complicada por el miedo a que el resultado final no nos favorezca. Pero, ¿y si estás desaprovechando la oportunidad de lucir un corte de pelo aún más favorecedor que el que tienes ahora? Conocemos la regla que te puede ayudar a decidir si te quedará bien el pelo corto.

Midi, bob, long bob, pixie y garçon. Todos estos cortes de pelo llevan años de moda y, por suerte, parece que todavía les queda recorrido antes de ser desbancados del podio de los favoritos. Triunfan por su comodidad, el volumen que aportan, la sencillez y naturalidad que desprenden y la elegancia que aportan a nuestro look. Son también algunos de los peinados que en más ocasiones vemos en las pasarelas y le hacen una dura competencia a la melena extra larga pero, a diferencia de esta, estos peinados de pelo corto son también algunos de los favoritos en las calles.



La melena corta se cuela una vez más en las tendencias de la temporada, en esta ocasión con más fuerza que nunca. La primavera y el verano son las épocas en las que más triunfan estos cortes, ya que además de encajar a la perfección con la piel bronceada, empiezan a sonar las campanas que anuncian un nuevo cambio de look. Así que si quieres aportarte a tu peinado una dosis de personalidad y estilo, te animamos a que le des una oportunidad al pelo corto.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Cada vez son más mujeres las que optan por el cabello corto porque, sobre todo en verano, empieza a resonar en la cabeza de muchas y muchos una misma pregunta: ¿y si me hago un cambio de look? Que esta duda nos asalte es síntoma de que, efectivamente, necesitamos un cambio en nuestra vida y un nuevo corte de pelo es una buena manera de empezar. Quizás porque simboliza el inicio o final de una etapa, porque hemos conocido a alguien especial, porque queremos iniciar un proyecto o porque, simplemente, queremos salir de nuestra zona de confort. Eso sí, te sugerimos que, si no estás segura, trates de averiguar si el corte de pelo que tienes en mente va a favorecer a tus rasgos y tu rostro. ¿Sabes cómo hacerlo?

¿Qué corte de pelo escoger?

El corte pixie, ese corte de pelo tan, tan, tan corto. No exageramos. Es cierto que tú decides la longitud pero, en cualquier caso, estamos seguras que el resultado final te sorprenderá, sobre todo si estás acostumbrada a la melena larga. Muchas famosas como Emma Watson, Úrsula Corberó o Cara Delevingne se han sumado a este corte pixie, tan sexy, atrevido y favorecedor, tanto en melenas rubias como castañas, pelirrojas y morenas. Pero, aun así, no podemos negar que la forma del rostro y las facciones desempeñan un papel decisivo en el resultado final.



Estamos seguras de que si has comentado con tus más allegados la idea de hacerte un cambio de look y pasarte al pelo corto, has escuchado frases como "no pasa nada, el pelo crece" o "si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca". Y sí, está muy bien que tus seres queridos te apoyen en esta decisión, pero lo más recomendable es que te dejes asesorar por profesionales, que sabrán asesorarte acerca del corte y peinados que más te pueden favorecer.

Antes de esto, tenemos algo que sugerirte. Y es que sigas los consejos que te dejamos a continuación para que tú misma puedas comprobar si el pelo corto te quedará tan bien como esperas o, por el contrario, es preferible que optas por la melena larga o la media melena. Toma nota, esto te interesa.

¿Cómo saber si te quedará bien el pelo corto?

Como te decimos, el color de tu piel, el color y sobre todo tus facciones desempeñan un papel importante a la hora de decidir hacia dónde orientar tu cambio de look. Así, estos detalles son de utilidad para decidir en qué zonas buscar volumen, añadir o no flequillo y saber si es necesario hacer o no capas. ¿Quieres saber más?



Hablemos primero del corte pixie. Un truco infalible para saber si realmente te quedará bien este corte de pelo es utilizar la regla de las 2,25 pulgadas. Esta fórmula consiste en medir en tu rostro la distancia en horizontal que hay entre la mandíbula y la oreja. Esta regla fue descubierta por el peluquero y estilista John Frieda, que se inspiró en la proporción áurea y nos dio la clave para saber qué facciones y cuáles no se pueden ver favorecidas con este peinado.



Para comprobarlo necesitarás una regla o un lápiz que debes colocar bajo tu barbilla y, desde ahí, mediar la distancia que hay hasta el lóbulo de una de tus orejas. Si esta distancia es inferior a 2,25 pulgadas (5,71 cm), podemos interpretar que el corte pixie es un acierto. Sin embargo, si la distancia supera las 2,25 pulgadas, es aconsejable que optemos por un corte largo.

¿Cómo peinar un corte pixie?

Aunque no lo creas, el pelo corto da bastante juego y con él podemos hacer bastantes peinados. Te damos algunas ideas:

Ondas al agua. Son muy fáciles de hacer. Solo tienes que llevar todo el cabello hacia un lado, y continuar con modelando estas formas.

Son muy fáciles de hacer. Solo tienes que llevar todo el cabello hacia un lado, y continuar con modelando estas formas. Estilo garçon. Este peinado le da a tu look una dosis extra de personalidad que, además, marcará aún más tus rasgos. Es aplicable a todas las longitudes y una excelente opción para lucir en ocasiones especiales.

Este peinado le da a tu look una dosis extra de personalidad que, además, marcará aún más tus rasgos. Es aplicable a todas las longitudes y una excelente opción para lucir en ocasiones especiales. Con horquillas y adornos. Sí, la tendencia que arrasó en la temporada pasada sigue siendo una opción interesante para esta primavera. Nos negamos a renunciar a estos complementos en melenas cortas, así que no dudes en utilizarlos.

Sí, la tendencia que arrasó en la temporada pasada sigue siendo una opción interesante para esta primavera. Nos negamos a renunciar a estos complementos en melenas cortas, así que no dudes en utilizarlos. Con tupé. Si te gusta arriesgar, este peinado es para ti. Le aportará un volumen muy favorecedor a tu peinado y, además de esto, mucha personalidad.

Midi y bob, ¿cómo saber si son para mí?

El corte bob sigue siendo uno de los preferidos y somos de las que pensamos que, de entre todos los modelos de bob, todas podemos encontrar el perfecto para nosotras. Este estilo de melena es sofisticado, fresco, natural, favorecedor y versátil, y sin ser tan corto como el corte pixie o el garçon, no deja de ser un peinado lleno de estilo y personalidad. ¿Quieres saber qué estilo es el más adecuado para ti? Te lo contamos.

Bob asimétrico. Este estilo es una opción muy favorecedora para rostros cuadrados. Con él, conseguirás romper la simetría de tu rostro. Lo más recomendable, por otro lado, es que la longitud supere la altura de la barbilla en al menos 2 cm, de manera que no quede a la altura de la mandíbula. Si te animas, puedes añadir unas capas que le den volumen y movimiento a tu melena.

Este estilo es una opción muy favorecedora para rostros cuadrados. Con él, conseguirás romper la simetría de tu rostro. Lo más recomendable, por otro lado, es que la longitud supere la altura de la barbilla en al menos 2 cm, de manera que no quede a la altura de la mandíbula. Si te animas, puedes añadir unas capas que le den volumen y movimiento a tu melena. Long bob. Es la mejor opción si tu rostro es redondo ya que, con este corte, alargarlo visualmente. ¿Quieres saber cómo estrechar tu mandíbula? Dale un poco de textura a las puntas desfilándolas. De esta manera, se apreciará más volumen en la parte superior del peinado y conseguirás equilibrar la forma de tu rostro.

Es la mejor opción si tu rostro es redondo ya que, con este corte, alargarlo visualmente. ¿Quieres saber cómo estrechar tu mandíbula? Dale un poco de textura a las puntas desfilándolas. De esta manera, se apreciará más volumen en la parte superior del peinado y conseguirás equilibrar la forma de tu rostro. Bob con ondas. Sin duda, un peinado muy favorecedor para rostros alargados, ya que aportará mucho volumen a tu look y equilibrará as proporciones. La actriz Inma Cuesta es un muy buen ejemplo de ello. ¿Te animas a darle una oportunidad?

Sin duda, un peinado muy favorecedor para rostros alargados, ya que aportará mucho volumen a tu look y equilibrará as proporciones. La actriz Inma Cuesta es un muy buen ejemplo de ello. ¿Te animas a darle una oportunidad? Bob con flequillo. No por lleva la melena corta tienes que renunciar a llevar flequillo. Este estilo de peinado es un buen ejemplo de ello. Se trata de una opción excelente para rostros alargados, sobre todo para barbillas afiladas

