Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta

por El equipo editorial ,
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta© shutterstock_1523995262

Algunos peinados tienen la virtud de realzar nuestros rasgos, mientras que otros pueden resultar muy poco favorecedores. Es el caso de un corte de pelo corto que, según una peluquera, conviene evitar a toda costa en septiembre después de los 50.

Con el fin del verano, pronto tocará pasar por la peluquería para sanear las puntas dañadas y, quizá, cambiar de look. Mientras empiezan a aparecer en los salones las tendencias capilares del otoño 2025, surge la gran pregunta: ¿hay que cortarse el pelo corto sí o sí al cumplir 50? Según la peluquera Vanessa Giani, antigua formadora de los salones Jean Louis David, es una buena idea.

Eso sí, no todos los cortes cortos favorecen a un rostro con la piel más relajada y las arrugas marcadas. Experta en el arte de rejuvenecer el rostro a través del cabello, Giani advierte que hay un corte en concreto que conviene evitar, ya que suma años a partir de los 50: el corte “tazón” o “corte a lo garçon redondeado”. Una opción que, según ella, deberíamos desterrar definitivamente a la vuelta de vacaciones.

El corte que “añade años al rostro” después de los 50, según una peluquera

Caracterizado por un pelo corto con forma redondeada, el corte tazón, que hemos podido ver en algunas celebrities como Charlize Theron, fue durante años un clásico. Hoy, sin embargo, está muy lejos de ser uno de los grandes favoritos. Es más: según Vanessa Giani, está entre los peores cortes que se pueden pedir pasados los 50, ya que endurece las facciones y envejece de forma radical.

“Este corte puede parecer desfasado y sin dinamismo”, advierte la profesional. El motivo: se trata de un estilo corto, redondeado y con poco movimiento o textura, algo que no favorece ni al cabello fino ni al aspecto general. Ese acabado “congelado” no perdona en una piel madura. Como resume la peluquera: “puede añadir años al rostro”.

Corte corto después de los 50: cómo llevar (bien) el corte tazón si ya lo tienes

No es la opción más moderna, pero si ya has caído en el corte tazón y notas que envejece tu imagen, hay trucos para corregirlo mientras esperas a que crezca el pelo. La primera clave, según Giani, es volver a la peluquería para actualizarlo.

“Para modernizar este corte, pide a tu peluquero que añada un degradado que aporte movimiento y ligereza”, explica. De esta forma, el peinado gana dinamismo y se convierte en un look mucho más favorecedor. El segundo paso es el peinado diario. “También puedes jugar con la textura utilizando productos de styling que aporten volumen y definición”, aconseja. Gestos sencillos que logran un efecto rejuvenecedor inmediato.

@chicapixie Así es como me peino mi cabello corto. En concreto este corte es un corte tazón. Pero ya lo tenía muy crecidito. Me he cortado el pelo, pero antes de cortármelo he decidido grabaros una serie de tutoriales para apañaros vuestro cabello corto. Espero que te guste. #cabellocorto #shorthair #shorthairstyles #cabellocortomujer #pixie #pixiehaircut ♬ sonido original - Fernanda Lebrock
Corte tazón a los 50: el error que debes evitar

El problema principal de este estilo es su estructura rígida y redondeada. Por eso, lo peor que se puede hacer es acentuar todavía más ese efecto con el peinado. Olvídate del brushing redondo que marca raíces y puntas.

En su lugar, apuesta por secados más suaves o incluso despeinados, que reinventen el corte tazón y lo conviertan en una opción mucho más juvenil después de los 50.

