Los 5 mejores métodos para conservar los alimentos

Hay muchas maneras de conservar los alimentos. Te mostramos cómo mantener los alimentos frescos y lo que es importante que metas en el congelador cuanto antes.

Tener una buena organización en la despensa no solo tiene sentido en tiempos de coronavirus. Al conservar bien la comida, ahorras dinero, tiras menos comida y puedes conservar más tiempo frutas y verduras de temporada.



Nuestras abuelas ya sabían que era posible conservar productos frescos con métodos tradicionales como hervir, secar o fermentar. Por supuesto, nada es para la siempre pero al menos la vida útil de las frutas, verduras, hierbas, carne y pescado puede extenderse por varios meses o incluso años al conservarlos correctamente.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Cómo funciona la conservación?

Ya sea a través del calor, el frío, el ácido o el dulzor, el objetivo de la conservación es siempre elimiar cualquier bacteria presente en el alimento y evitar o frenar su propagación para que el alimento pueda conservarse más tiempo.



Para lograrlo, se eliminan de los alimentos sustancias vitales como el agua o el oxígeno de las bacterias que a veces son las causantes de tener dolores de estómago y gastroenteritis.



Es importante que en cada porción se utilice solo fruta o verdura intacta. Si ya hay partes blandas, la vida útil de estos alimentos se reducirá en consecuencia.



Consejo: Si no quieres eliminar ninguna bacteria, compra solo lo que puedas consumir. Sin embargo, con el gran tamaño de las porciones de los productos de supermercado, su conservación no suele ser tan fácil.

Los 5 métodos más populares de conservación de alimentos paso a paso

1. Cómo conservar la comida: Congelar

Probablemente todo el mundo tiene comida congelada en cas. Todo lo que necesitas es un buen congelador de cuatro estrellas. Si tienes familia numerosa, necesitarás un congelador separado para más espacio de almacenamiento.



Así es como funciona el método de congelación: A temperatura de -18ºC, los procesos metabólicos de los posibles cultivos bacterianos quedan temporalmente en suspenso. Y mientras estén en coma, por así decirlo, no pueden causar ningún daño.



Vida útil: 3 a 18 meses (6 meses para los congeladores de 3 estrellas).

Materiales que puedes usar para congelar:

Papel de aluminio o film.

Tarros de plástico con tapa.

Bolsa para el congelador con cremallera.

Puedes congelar tanto los alimentos sólidos como los líquidos. A ser posible, no deben estar condimentados ya que la sal elimina el agua de los alimentos, de modo que los alimentos pueden ablandarse y estropearse más rápidamente. El sabor, la consistencia y los valores nutricionales de la comida congelada serán similares a los de los ingredientes frescos después de la descongelación.



Consejo: Recuerda etiquetar los envases con el contenido y la fecha para saber cuánto tiempo conservarás la comida en perfecto estado.



Importante: Si deseas congelar alimentos en frascos (especialmente líquidos como sopa, salsa o mermelada), debes llenar el frasco hasta un máximo de dos tercios de su capacidad. El frío hace que el contenido se expanda y que ocupe más espacio, por lo que el frasco en el congelador podría reventar.

2. Cómo conservar la comida: Hervir

Hervir es lo opuesto a congelar, pero funciona igual de bien. La única desventaja es que el alimento calentado pierde parcialmente nutrientes como las vitaminas.



Así es como funciona el método de ebullición: calentando a más de 100 grados, la mayoría de las bacterias se desvanecen. Paralelamente, su metabolismo se ralentiza, similar a lo que nos pasa a los humanos en pleno verano. Además, cuando la comida se hierve en un frasco de vidrio se hace el vacío consiguiendo hacer el bote hermético.



Vida útil: al menos un año. La fruta hervida tiene una vida útil especialmente larga. Ingredientes como la harina, la leche y el ajo acortan la vida útil.



Para este método es necesario:

Embudo

Los termómetros domésticos

Tarro de conservas o tarro de rosca con tapa

Además de fruta y verdura fresca, también puedes preparar sopas, guisos y mermeladas. Incluso los panecillos y el pan pueden ser hervidos.

Sigue estos sencillos pasos para hervir en frasco:



1. Lava bien la comida, córtala en trozos y ponla en frascos esterilizados. Llena el recipiente con la fruta dulce en agua ligeramente azucarada, vierte agua pura o caldo (debe haber dos dedos de aire hasta el borde del vaso) y atornilla bien la tapa del frasco.



2. Coloca los vasos en una olla en la vitrocerámica. Llena la olla de agua hasta que llegues a los dos tercios de los tarros de conservas. Mantén una distancia de unos pocos centímetros entre las gafas.



3. Calienta todo a por lo menos 100 grados y comprueba la temperatura con un termómetro. El tiempo de ebullición varía entre 25 y 45 minutos dependiendo del contenido.



¿Cómo hervir en el horno? Sigue estos pasos:



1. Coloca los frascos llenos y sellados boca arriba en una cacerola. Vierte agua en el molde a una altura de unos 2 cm. De nuevo, deja suficiente espacio entre cada frascos.



2. Pon la forma en el horno y caliéntala a 180 grados de calor por encima y por debajo hasta que el agua empiece a hervir. Apaga el horno y deja que todo se hierva durante 30-45 minutos.



Después de hervir, coloca los vasos calientes boca abajo en un paño de cocina y deja que se enfríen. ¡Ten cuidado, los vasos están muy calientes! Así que es mejor que uses guantes de cocina o pinzas para sacarlos de la olla o del molde.



Consejo: El método del horno sólo vale la pena en términos de energía si se quiere reducir las cantidades. Si a menudo quieres conservar los alimentos de esta manera, puedes replantearte si comprar una máquina de enlatar.

3. Cómo conservar la comida: Secar

El secado es el más antiguo y al mismo tiempo el más delicado método de conservación de alimentos. Ahorras mucha energía al dejar que la comida se seque a temperatura ambiente. Sin embargo, esto puede suponer varios días o semanas de espera.



Así es como funciona el método de secado: se extrae el agua de los alimentos. Secas el caldo de cultivo de las bacterias para que no puedan multiplicarse más. Por ello, la densidad de los nutrientes de los alimentos secos es mucho mayor que la de los productos frescos.



Vida útil: de 6 meses a 1 año



Material obligatorio:

Bandeja de hornear

Rejilla de la cocina

Además de la fruta y las verduras, muchas hierbas pueden secarse para tener una mayor vida útil. Sin embargo, el eneldo y el cebollino mejor que sean congelados, ya que pierden su aroma cuando se secan. En general, cuanto menos grasa o agua contenga la comida, más tiempo se mantendrá seca.

¿Cómo secar a temperatura ambiente?



Lava la comida, sécala y córtala en rodajas finas dejándola en una rejilla de cocina o en un paño de cocina. Déjalo secar en un lugar sombreado pero cálido y gira las rebanadas cuando veas que están empezando a secarse. También puedes atar las hierbas en ramos y colgarlas en un clavo en la pared para que se sequen.



¿Cómo secar usando un horno?

Este método no es adecuado para las hierbas. Coloca las frutas y verduras en rodajas en una bandeja de horno forrada con papel de horno. Precalienta el horno a un máximo de 40 grados. Empuja la bandeja y deja que la comida se seque durante varias horas con la puerta del horno ligeramente abierta.



Almacena los alimentos secos en un lugar oscuro y seco o, si lo prefieres, guárdalos en un contenedor hermético.



Consejo: Los alimentos se pueden secar rápidamente en una máquina secadora. De esta manera, ahorrarás mucha energía porque energéticamente es más eficiente .

4. Cómo conservar la comida: encurtido

A diferencia de otros métodos de conservación, el sabor de la comida cambia cuando se encurte, ya que está específicamente provista de hierbas y especias. Sin embargo, los ingredientes más importantes para la conservación de los alimentos son el vinagre y/o el aceite.



Así es como funciona el método de encurtido: el alimento previamente hervido se coloca en una mezcla ácida de vinagre o aceite. Esto cierra el grifo de oxígeno para las bacterias. El vinagre tiene un efecto desinfectante adicional y no es un agente de limpieza popular en el hogar para nada.



La vida útil con este método es de 3 meses (en aceite) a un año (en vinagre).



Este material es necesario:

Olla de cocina

Tarros o frascos de cerámica con tapa

Las verduras sólidas como las zanahorias, los pepinos, los pimientos, la remolacha o la calabaza son especialmente adecuadas para el marinado en vinagre. El calabacín, los hongos, los tomates y las cebollas se pueden conservar en aceite.

¿Cómo encurtir la comida en vinagre?



1. Primero lavar bien las verduras y rebozarlas brevemente en agua salada u hornearlas en el horno.



2. Preparar el condimento con una parte de vinagre de alcohol al 5%, dos partes de azúcar y tres partes de agua. Con una olla en el fuego añade hierbas y especias como granos de pimienta, semillas de mostaza, laurel, dientes de ajo o rábano picante fresco al gusto.



3. Esparce las verduras en los vasos y cúbrelas con el caldo de vinagre caliente. Cierra los vasos con cuidado, guárdalo en un lugar fresco y oscuro y déjalo en remojo por lo menos una semana antes de servirlo.



Consejo: La comida encurtida durará más tiempo si esterilizas los vasos con agua caliente de antemano. Una vez abiertos, los frascos de conservas deben guardarse en el frigorífico.

5. Cómo conservar la comida: Fermentación

La conservación de los alimentos por fermentación están muy de moda. Los alimentos con ácido láctico son particularmente saludables porque a menudo se producen vitaminas adicionales durante el proceso de fabricación.



Además, los alimentos probióticos son buenos para los intestinos y promueven la digestión y el sistema inmunológico. Por lo tanto, el esfuerzo relativamente alto de la fermentación merece la pena.



Así es como funciona la fermentación (fermentación de ácido láctico): ¡por una vez las bacterias no se matan brutalmente sino que se multiplican! Pero sólo ciertas bacterias: las bacterias del ácido láctico.



Calentados por una mezcla de sal y agua, producen progresicamente ácido láctico y eliminan rápidamente otras bacterias dañinas en los alimentos. El valor del pH baja, para que la comida fermentada se pueda conservar más tiempo.



Diferencia entre fermentar y poner en vinagre o aceite: Durante la fermentación, la comida no está precocida, sino cubierta con una especie de salsa cruda. El proceso de fermentación ablanda los ingredientes, pero aún conservan el sabor.



Vida útil con este método: 1 mes cuando se abre, hasta 6 meses cuando no se abre. Es importante que los vasos, sellos y tapas para la fermentación sean cuidadosamente esterilizados.

Para la fermentación es necesario:

Olla de cocina

Jarras o frascos de arcilla con tapa

Las verduras sólidas como la col, los frijoles, los pepinos y las raíces son adecuadas para la fermentación del ácido láctico. Los clásicos entre los alimentos fermentados son el chucrut, los encurtidos y el kimchi.



¿Cómo se fermentan los alimentos?:



1. Lava y corta las verduras. Espolvorear con sal sin yodo (importante: ¡la sal con yodo inhibe la formación de bacterias de ácido láctico!) a una proporción de aproximadamente 30 gramos de sal por 1 kilo de verduras. Deja que se empape brevemente y, si es necesario, golpea las verduras con un mortero para que se forme más líquido.



2. Pon las verduras en un tarro de conservas y rellena con el líquido o agua que se haya formado. Deja unos centímetros del borde. Cierra bien el frasco y guárdalo en un lugar oscuro a temperatura ambiente (20 a 22 grados) durante 1-3 días. Abre el frasco brevemente todos los días para liberar la presión.



3. Tan pronto como las burbujas suban en el vaso y se forme espuma, el contenido ha fermentado y la fermentación ha comenzado. Ahora puedes guardar los envases durante 10-14 días en un lugar oscuro y fresco (15 a 18 grados). Compruebe una y otra vez que el alimento sigue cubierto de salmuera; rellénalo si es necesario.



Una vez abierto, puedes poner el frasco con la comida fermentada en el frigorífico.



Consejo: Al igual que con el encurtido, puedes añadir a tu gusto especias y hierbas al tarro. Los "encurtidos mixtos" también son posibles, es decir, alimentos mezclados coloridos en un tarro.