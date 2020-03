Basta de dietas estrictas que no hacen más que obsesionarte con adelgazar a una velocidad de vértigo. Por alguna razón, la fuerza de voluntad nunca va de la mano del apetito y, por eso, cuesta más evitar las calorías que el cuerpo pide en diferentes momentos del díaa. Por ello, puedes optar por probar algunos ingredientes que funcionan como quemagrasas naturales que pueden ayudarte a perder peso.

Lo mejor que puede ocurrirle a una mujer es que ésta se sienta bien con su cuerpo y con su vida. ¿Qué problema hay en que le guste lucir tipo con unos kilos menos? ¿Y al revés, con unos kilos "de más"? Lo ponemos entre comillas porque estos kilos dependen de la salud y solo cuando es perjudicial para ella, es cuando hay que preocuparse por ellos. Si no, ¡cada una es como es y como quiere!



Porque la salud es lo que importa y, con ello, la opinión que cada uno tiene con su propio cuerpo. Por eso, si lo que buscas es quemar grasas de forma sana y sin sufrir demasiado, toma nota de estos quemagrasas naturales para tenerlos a mano en casa y que cualquier dia puedas utilizarlo todos los días para desayunar, comer o cenar.



En realidad, muchos quemagrasas naturales los puedes encontrar en tu cocina y cualquiera de ellos está disponible en cualquier supermercado, ya que son alimentos quemadores de grasas en cuyas características alimenticias nunca te habías parado a pensar. Son lácteos, bebidas, cítricos... que, si forman parte de la que debería ser nuestra dieta habitual, es por sus cualidades naturales y nutricionales beneficiosas para nuestro organismo. ¿Quieres sabes cuáles son? ¡Sigue leyendo!

1. Agua fría

Efectivamente, empezamos con uno fácil y del que, además, todo el mundo ha echado mano en algún momento para perder el apetito porque sacia enseguida. Lo cierto es que, después del ejercicio, no hay nada más potente que beberse un litro de agua fría y es precisamente fría como funciona como quemador de grasas natural.



El agua fría ayuda a que nuestro cuerpo acelere su proceso de metabolismo, de forma que eliminamos más rápido muchas más calorías y nos ayuda a perder grasas durante el proceso de digestión. Por ese motivo, se aconseja que antes de comer, pienses en los grande beneficios que puede traer algo tan simple como el agua fría y tomes un vaso para evitar comer más.



Tambien es cierto que una ducha de agua fría puede te puede venir muy bien para quemar calorías. Esto se debe a que, habitualmente, el cuerpo se encuentra a unos 37 grados y, si la exterior es más baja, gastará calorias en intentar regularla. Por lo tanto, puede funcionar como un gran quemador de grasas para adelgazar (eso sí, siempre con una dieta equilibrada y un cuidado básico en términos de salud y nutrición).

2. Té verde

El té verde es uno de tus grandes aliados del día a día si buscas perder peso. Puedes tomarlo después de una sesión de ejercicio físico o bien después de las comidas, puesto que este quemagrasas natural es uno de los mas populares del mercado.



Al igual que ocurre con el té negro, el verde nos ayuda a controlar el peso debido a la aceleración del metabolismo, ya que reduce la capacidad del cuerpo para absorber la grasa de los alimentos y facilita la eliminación de la grasa que no aporta beneficios.

Se calcula que el té verde quema entre un 35 y un 43% más de grasa que otras bebidas similares, ademas de que ayuda a relajar el cuerpo, reducir los niveles de colesterol y mejora las funciones vasculares. También es una bebida que produce un efecto saciante, por lo que, además de que te aporta otros beneficios para tu salud, puede ayudarte a cumplir la dieta y no comer con tanta ansia. ¿Más beneficios? Es anticancerígeno, ideal para evitar el envejecimiento de la piel por sus propiedades tonificantes y excita el sistema nervioso central.



En definitiva, el té verde es uno de esos productos que no pueden faltar en tu carrito de la compra. Además, lo puedes tomar de diferentes maneras, ya sea en un pack de esta infusión o en cápsulas para eliminar la grasa, que puedes conseguirlas en cualquier herbolario. No obstante, siempre será mejor consumir el té verde en su manera natural, esto es, en bolsitas, con un poco de edulcorante o de miel.

3. Café

Para quien no pueda empezar el día sin una buena taza de café, ahí va la buena noticia: la cafeína adelgaza, esto es, empuja al cuerpo a eliminar la grasa abdominal porque actúa como acelerador del metabolismo y, con ello, de la quema de calorías y otras grasas no aportan beneficios al cuerpo.



Además de que nos mantiene despiertos y evita algún bostezo indeseado, ayuda a la salud cardiovascular, disminuye las probabilidades de padecer diabetes o sufrir enfermedades neurodegenerativas. Con todo ello, este quemador de grasas natural también aprovecha la grasa como fuente de energía y asi reduce la posibilidad de coger peso.



Esto no quiere decir que te infles a café, porque en cualquier caso, la cafeína genera problemas de insomnio. Por ello, el mejor momento para beber café es justo antes de gastar energía, por ejemplo, antes de hacer ejercicio físico, ya que es un plus o un impulso extra para tus entrenamientos.

4. Cítricos

Otros de los alimentos que puedes añadir a tu carrito de la compra y en la dieta siempre que quieras son los cítricos, que tienen un alto contenido en vitamina C, la cual también acelera el metabolismo y, por ello, se produce una pérdida de grasas mas rápida y una quema de calorías más efectiva.



Por ejemplo, el jugo del limón es muy rico en antioxidantes, que permiten la eliminación de desechos del organismo, ademas de que contribuye a eliminar el abdomen hinchado. De este modo, tu vientre estará más plano si te da por ñadir el limón en tu dieta habitual, ya sea exprimido sobre un alimento o en infusión.



En la misma línea funcionan otros cítricos como la naranja, la mandarina, el pomelo o la lima, perfectos quemadores de grasas que puedes encontrar en cualquier tienda de alimentación y te ofrecen un sinfín de combinaciones deliciosas para saciar el hambre y funcionar como suplementos de otros tratamientos incluidos en tu dieta diaria.

5. Carnes, pescados y lácteos

¿Por qué crees que estos alimentos no pueden faltar en una dieta equilibrada? Muy sencillo: todos ellos tienen un alto contenido en vitamina B11 o también llamada carnitina. Esta vitamina se encarga de reducir los triglicéridos en el cuerpo, así como el colesterol en sangre y, sobre todo, la eliminación de grasas del cuerpo ya que es un quemagrasas fantástico. ¿Cómo? Porque participa en la oxidación de los ácidos grasos, o sea, los quema para la obtención de energía.



A pesar de que también puedes tomar carnitina en cápsulas (las venden en herbolarios o tiendas deportivas), lo ideal es que lo ingieras con alimentos obligatorios en las dietas como son los pescados, los lácteos y, esencialmente, las carnes rojas de cerdo y de vaca. Es en ellas donde la carnitina aumenta la producción de aminoácidos de cadena ramificada que son claves para el organismo la generación de energía.

