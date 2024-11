Cómo reconocer el machismo en pareja y cuándo decir 'hasta aquí', según una psicóloga

Reconocer el machismo en una relación de pareja puede resultar ser un proceso, a veces, imperceptible, sobre todo porque todavía existen algunas actitudes machistas que pasan desapercibidas o continúan normalizadas. ¿Cuáles son las grandes 'red flags' para reconocer el machismo en pareja? La psicóloga Silvia Llopb hace un llamado a través de Instagram a las mujeres para que comenten sus propias experiencias

Recordar lo que significa estar en una relación de pareja es mantener presente siempre en la cabeza que significa estar en un lugar seguro, un espacio de confianza y apoyo mutuo y, sobre todo, respeto. Así, identificar a tiempo, pero también durante o en el momento que sea algunas de las grandes banderas rojas en una relación puede ser la clave para construir una relación más igualitaria y, por ende, más saludable.



Si nos centramos en el machismo en la pareja, podría decirse que existen grandes banderas que ponen de manifiesto el machismo como: celos infundados y desconfianza excesiva, tomar decisiones sin consultar a la pareja o menospreciar logros u oponiones que podrían incluirse como:

Invalidación : si minimiza tus logros, tus habilidades o intereses y te hace sentir sentir que tus opiniones son menos válidas o importantes que las suyas es una forma de machismo.

: si minimiza tus logros, tus habilidades o intereses y te hace sentir sentir que tus opiniones son menos válidas o importantes que las suyas es una forma de machismo. Humor sexista : Si hace chistes o comentarios sexistas que no te hacen sentir bien, te incomodan, minimiza tu malestar en forma de "qué exagerada" y afirma que eres "muy sensible" y "no se te puede decir nada" , si expresas que no te gustan es también una actitud machista.

: Si hace chistes o comentarios sexistas que no te hacen sentir bien, te incomodan, minimiza tu malestar en forma de , si expresas que no te gustan es también una actitud machista. Doble moral: cuando se aplican reglas distintas para él y para ti en situaciones similares. Por ejemplo, que él pueda salir con sus amigos las veces que quiera, pero no le gusta y critica que tú lo hagas.

Nos centramos en el post de Instagram en el que la conocida psicóloga, coach y experta en relaciones Silvia Llopb ofrece su enfoque sobre el machismo en la pareja.



Cómo reconocer el machismo en pareja y cuándo decir 'hasta aquí'

Silvia Llopb introduce el post y comenta cuáles son las banderas rojas a tener en cuenta de que existe machismo en una pareja:





Tareas domésticas

Delega en ti toda la planificación y organización de las tareas del hogar o el cuidado de hijos sin implicarse activamente. "El peso de las tareas domésticas y la carga mental de la casas/hijos recae sobre la mujer por defecto, y si el hombre hace algo la está "ayudando"", se puede leer. En una relación sana se buscan los acuerdos.

BodyCount

Este término que significa en castellano algo así como "recuento de cuerpos" hace alusión a las veces y el número de hombres con quien una mujer se ha acostado, a lo que Silvia Llopb dice: "Si está muy usada no vale como pareja. O lo que es lo mismo " no quiero que ella pueda comprarme con muchos hombres en la cama porque mi frágil ego n osoportaría salir perdiendo", dice.

Yo, mi, me, conmigo

Hace alusión a un hombre que piensa que su placer en la cama es más importante y que una mujer le debe complacer.

Así no sales a al calle

La ropa, y a sea escotes, faldas, vestidos cortos etc..., son otro de los machismos tan extendidos. "Una mujer de bien no puede usar ropa provocativa porque eso significa que quiere seducir a otros hombres. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Hombre ya"

Mansplaining

Este otro término describe la actitud en la que un hombre explica algo a una mujer de una manera condescendiente o paternalista. Como expresa Llopb: ¡Si las mujeres no saben de eso! Deja que un homber te lo explique muy despacito, aunque es posible que tus neuronas no den para tanto".

Tú no sales

Una frase que hace alusión a tus salidas nocturnas. "Si tienes pareja no puedes salir de fiesta, especialmente, con tus amigas solteras", dice Llopb y añade "Ya sabes, esas lobas que van de caza y te van a obligar a liarte con el primero que pase ¡eso es peligrosísimo! Te lo digo por tu bien

¿Amigos? Ni de coña

Cuando no puedes tener un amigo o, amigos, en general. "No es que no confíe en ti ¿eh? No confío en él porque los hombres solo se hacen amigos de mujeres para trincárselas. Y no será que quién ve a las mujers como mero objeto par aun únco fin ere tú, piénsalo"

¿Qué pasa, que tienes la regla?

Tenero o no la regla, un proceso natural y aludir a ello cuando le expresas tu malestar sobre algo es faltar el respeto, y si, además, te dice esta frase con desprecio. "¡Ahí no es!



El machismo en una pareja es resultado de una mezcla de factores sociales, culturales y personales que legitiman y refuerzan la desigualdad entre los roles de género y solo es a través de la educación en igualdad,trabajo emocional y autorreflexión como se puede llegar a una mayor igualdad.