Qué es una persona vitamina y cómo puede ayudar a nuestro equilibrio emocional

El equilibrio emocional puede ser frágil si se dan una serie de circunstancias negativas. No todo el mundo tiene la fortaleza mental para asumir los golpes de la vida, y ante determinados hechos, hay quien entra en una peligrosa espiral negativa que termina por afectar su salud mental. La buena noticia es que, en lugar de acudir a tratamiento o atiborrarnos de ansiolíticos, tenemos a mano una solución mucho más práctica, como es encontrar lo que la psicóloga Marián Rojas Estapé ha calificado como persona vitamina.



Pero, ¿Realmente la situación puede llegar a ser tan grave? Las estadísticas de suicidios en España no dejan demasiado espacio a la duda. Las personas que no saben gestionar las adversidades corren un grave riesgo de caer en depresión, y cuando se llega a ese punto, las posibilidades de un desenlace fatal se incrementan. No es solo una cuestión mental: el estrés tiene efectos en el organismo que contribuyen a que la situación se deteriore.

El estrés y sus efectos

Lo que nos sucede no es tan importante como el modo en que lo vivimos. Son nuestros pensamientos al respecto lo que desencadenan una respuesta química que agrava o mejora nuestro estado. Cuando el estrés hace su aparición, el cuerpo segrega una hormona llamada cortisol que resulta muy dañina. Por lo tanto, los pensamientos negativos no hacen sino agravar la situación, al favorecer la aparición de cortisol en el organismo.



Pero igual que hay una hormona relacionada con el estrés, también hay otra vinculada a la felicidad: la oxitocina. Y el modo en el que podemos hacer que sea ésta la predominante no tiene por qué ser engañando al cerebro con medicación. Podemos fabricarla a base de estimular pensamientos positivos.

Personas vitamina: ¿Qué son?

Según la psiquiatra Marián Rojas Estapé las personas vitamina son aquellas que por medio de su escucha, de sus palabras de ánimo, o de gestos de aprecio, como un abrazo, consiguen que la secreción de oxitocina sustituya a la de cortisol, logrando así aliviar la tensión que experimentamos. Lo que propone es buscar ese tipo de personas, acercarnos a ellas y mantener un contacto frecuente, de manera que nos proporcionen la fuerza para enfrentarnos a la adversidad.



Puede ser una amiga, un familiar, o alguien que simplemente, tenga la mentalidad correcta y esté dispuesta a ayudarte. La visión que estas personas ofrecen de la situación que estamos experimentando puede ser suficiente para evitar caer en el desánimo.



Hoy, Día Internacional de la amistad, es un buen momento para mirar alrededor, y encontrar una de ellas en tu círculo. No olvides que en la batalla de la vida, solo pierdes cuando bajas los brazos. Y seguro que tienes alguien cerca de ti que no permitirá que lo hagas.