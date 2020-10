Películas de halloween: las 101 mejores películas de terror

Las 101 mejores películas de Halloween



Halloween se acerca y con él vuelven todas aquellas películas de miedo que nos aterran y entretienen a partes iguales. Por eso, la noche más terrorífica del año queremos celebrarla con una amplia selección de cine de terror.



El miedo ha sido inspiración de numerosas películas que nos han quitado el sueño en más de una ocasión e ¡incluso nos han traumatizado! Ya sea con la premisa de Halloween o con una casa encantada, algún niño poseído, payasos diabólicos, un asesino sin escrúpulos o un psicópata despiadado, las películas de miedo han sido a lo largo de la historia todo un filón en la gran pantalla.



Películas perfectas para Halloween



¿Quién no recuerda títulos ya clásicos como El silencio de los corderos, El resplandor o La noche de los muertos vivientes? ¿O quién no ha sufrido con algunos filmes de miedo más recientes como La huérfana, Insidious (que este año nos ofreció una nueva entrega) o la saga de Saw?

Sin olvidar The conjuring, conocida en España como Expediente Warren, que ha sido de las que mejores críticas ha recibido en los últimos años y además cuenta con 5 películas más relacionadas con ella: Annabelle, Expediente Warren: El caso Enfield, Annabelle: Creation, The Nurse y La Monja. De esta forma se ha creado todo un universo de terror en el que todas las cintas tienen algo relacionado con los personajes principales de la película inicial: Ed y Lorraine Warren.

También caben destacar otros títulos bastante recientes como No respires y La Bruja, que se convirtieron en cuestión de días en dos clásicos del género de terror.

Precisamente en una noche como esta tampoco puede faltar la serie de películas slasher Halloween, cuyo personaje principal, Michael Myers y su máscara blanca, han vuelto hace muy poco en una nueva entrega 40 años después del estreno de Halloween (1978). La noche de Halloween, que llegará el 26 de octubre a España, ya ha sido todo un éxito en las taquillas estadounidenses. De hecho, el filme ha recaudado 66 millones de euros (76,2 millones de dólares) y se ha posicionado como el estreno número 1.

En esta ocasión, la película transcurre cuatro décadas después de la original, dirigida por John Carpenter, y en ella aparecen personajes clásicos de la saga, como Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis.

Desde luego, la cinta promete y puede que sea una de las elecciones favoritas para celebrar Halloween.

Monstruos, brujas, asesinos, fantasmas... en cada cinta de las que encontrarás en nuestra lista de películas para Halloween hay personajes que incluso se han convertido en iconos del terror y que te pondrán los pelos de punta. Sigue leyendo para descubrir cuáles son.

Personajes icónicos de las películas de terror

Tras las recomendaciones que te hemos dado para disfrutar de la noche de Halloween, queremos hacer un repaso a algunos de los personajes más famosos de los clásicos del terror. Seguro que te suenan la mayoría y puede que entre ellos se encuentre el personaje que más miedo te dio durante la infancia. ¡Empezamos!

Chucky

¿Quién no conoce a este terrorífico muñeco? El protagonista de El muñeco diabólico apareció en la pantalla por primera vez en 1988 y es el culpable de que muchos niños de la época comenzaran a tener cierto respeto, por no decir terror, a algunos de sus muñecos. Pero Chucky no siempre fue un muñeco, antes fue Charles Lee Ray, un despiadado asesino que realizó un rito vudú para convertirse en muñeco y escapar de la policía.

Freddy Krueger

El guante con garras y el rostro desfigurado de este asesino del cine son mundialmente reconocidos. Lo conocimos en 1985, en la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, y desde entonces son muchos los que se han asustado al ver a este criminal que ataca a los niños y adolescentes mientras duermen.

Michael Myers

Como ya te hemos adelantado, se trata de uno de los personajes más famosos del cine de terror. El protagonista de la saga Halloween lleva desde 1978 entre nosotros y su máscara blanca nunca pasa desapercibida.

Hannibal Lecter

Se trata del caníbal más famoso del cine. El protagonista de El silencio de los corderos, interpretado por Anthony Hopkins es, según el Instituto Americano del Cine, el mejor villano de la historia del cine. ¿Tú qué piensas?

El payaso Pennywise

Sin duda, el gran culpable de que mucha gente tenga miedo a los payasos. Desde la llegada de la película It, en los 90, muchos dejaron de verlos como animadores de circo que hacen reír a los más pequeños y pasaron a ser auténticos personajes de terror.

Regan MacNeil

Más conocida como la niña de El exorcista, apareció en pantalla en 1973. La película, basada en la novela homónima de William Petter Blatty, fue todo un éxito en la época y es considerada una de las mejores cintas del género. Su protagonista, Regan MacNeil, víctima de una posesión demoníaca, es inolvidable para todos aquellos que han visto el filme. ¡Todo un clásico!

Jack el Destripador

Jack el Destripador es, probablemente, el asesino más famoso de la historia. Se le atribuyeron cinco asesinatos en 1888 en Londres, pero nunca fue atrapado. Es por eso que hay muchísimas teorías en torno a su existencia, pero, sea como sea, lo cierto es que como personaje ha dado para mucho y por eso no podíamos dejar de mencionarlo en esta lista. Aparece en distintas obras de ficción entre las que hay varias películas como The Lodger: A Story of the London Fog o Jack The Riper.

Samara Morgan



Seguramente se trate de uno de los personajes más temidos de siglo XXI. La conocimos en 2002, con el estreno de The Ring y pocos son los que no se estremecen al verla salir de la pantalla de televisión y reptar por el suelo. Su característico camisón blanco y su largo pelo negro han generado más de una pesadilla.

¿Qué te parecen estos personajes? ¿Está entre ellos tu favorito? Si alguno de ellos no te sonaba o no has visto las películas en las que aparecen, te recomendamos que lo hagas. Todas ellas son clásicos que merece la pena ver y si eres amante del género de terror seguro que te encantarán. Además, si vas a disfrazarte por Halloween, pueden servirte de inspiración.





Prepara una noche de películas de terror en Halloween



Elijas la peli que elijas de entre todas las que te proponemos, queremos contarte cómo pasar una buena noche de Halloween disfrutando de ellas. Hay muchas personas a las que les encanta disfrazarse y salir por ahí para celebrar el 31 de octubre, pero si eres de los que prefieren quedarse en casa, este plan es perfecto para ti.

¿Te imaginas algo mejor que tumbarte en el sofá con unas palomitas y disfrutar de una tarde entera de terror? Si reservas el tiempo suficiente puedes, incluso, ver alguna saga de terror completa.

No obstante, aunque la idea central de la velada sea ver películas de Halloween, también puedes aprovechar y preparar una pequeña celebración en casa con las personas que te apetezca. Invita a tus familiares, amigos o pareja y deléitalos con un ambiente de terror y algunas recetas inspiradas en esta fecha. Si lo piensas, la experiencia de ver una película de miedo será mucho más terrorífica si el espacio acompaña. Aquí te dejamos algunas ideas de decoración para Halloween y recetas terroríficas que no pueden faltar. Y si te encanta disfrazarte, también podrás hacerlo, aparte de inspirarte en los personajes de las películas sobre los que hemos hablado, aquí también podrás encontrar ideas de disfraces de Halloween muy originales.

Por supuesto, aunque hay quien no soporta la idea de ver solo una de estas películas, quizá eres de los valientes que disfrutan de la adrenalina de un buen susto y también puede ser un plan perfecto si te apetece pasar solo este día.

Sea como sea, si te has propuesto pasar un Halloween terrorífico, las películas de esta lista no pueden faltar. Si quieres descubrir cuáles son las 101 mejores películas de terror para Halloween, no te pierdas nuestro álbum. ¡Coge las palomitas y abrázate a lo más cercano que tengas!





Puede interesarte:

Descubre nuestra terrorífica playlist para Halloween

8 planes increíbles para una noche de miedo

Todo sobre Halloween en nuestro especial

Sustos de película: 10 terroríficas escenas de miedo que nos quitaron el sueño