"No tengo nada que demostrarle a nadie en este momento", dice Beyoncé en el adelanto de su próxima película.

Los fans de Beyoncé ya tienen marcado el viernes 1 de diciembre en sus calendarios. Ese es el día en que el documental del concierto de la polímata, Renaissance: A Film by Beyoncé, llegará a los cines, y el día en que los récords de taquilla de películas de conciertos establecidos por Taylor Swift: The Eras Tour podrían ver a su rival más importante. Y Beyoncé parece estar preparándose para esa competencia, lanzando un último tráiler de la película en medio de una tradición estadounidense de Acción de Gracias.



La sorpresa ocurrió durante la transmisión de NBC del jueves del Desfile del Día de Acción de Gracias. Llevada a cabo por la presentadora Hoda Kotb, Beyoncé apareció en las pantallas en un prólogo pre grabado (¿realmente pensaste que se abrigaría y se iría a la 6ª Avenida para estar allí en persona?), diciendo: "Hola, soy Beyoncé, deseándote a ti y a tu familia un muy feliz Día de Acción de Gracias. Me siento muy honrada de compartir con ustedes el primer vistazo al nuevo tráiler de la película Renaissance".



Lo que siguió refleja lo que hemos escuchado sobre el filme hasta ahora: que, a diferencia de una simple película de concierto de apertura a cierre, es una mezcla de imágenes de actuación, segmentos artísticos del álbum visual y una mirada detrás de escena del trabajo que se realizó en la gira Renaissance de 56 presentaciones, que generó 579 millones de dólares y es, hasta ahora, "la gira más taquillera de una artista femenina en la historia", señaló Entertainment Weekly el mes pasado.

El tráiler comienza con la hija menor de Beyoncé, Rumi Carter, filmando a su famosa madre. "Rumi, ¿puedo enseñarte un truco? Tienes que girarla (la cámara) hacia un lado. Sí, ahí vamos", dice Beyoncé, mientras el tráiler se lanza a imágenes en el escenario con artistas como Megan Thee Stallion y Diana Ross.



El enfoque en sus hijos continúa con imágenes de Blue Ivy Carter, la hija mayor de Beyoncé con su esposo Jay-Z, actuando en el escenario con su madre. "El tiempo es mi mayor obstáculo", dice Beyoncé en la grabación. "Es imposible no darse cuenta de lo rápido que vas cuando miras a través de los ojos de tus hijos".



Hablando de niños, los atentos espectadores notarán que los miembros originales del primer grupo de Beyoncé, Destiny's Child, también aparecen en el tráiler. Vemos a LaTavia Roberson y LeToya Luckett en pantalla, así como a Kelly Rowland y Michelle Williams.



"Pienso en todos mis héroes y en todo lo que sufrieron", dice la artista. "Sé que toda mi lucha y sacrificio está abriendo la puerta para lo que viene, es el nuevo comienzo, no tengo nada que demostrarle a nadie en este momento, estamos creando nuestro propio mundo. Esta es mi recompensa. Eso no me lo puede quitar nadie", concluye.

