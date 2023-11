Taylor Swift rinde emotivo homenaje a fan fallecida en concierto en Río de Janeiro

En una noche cargada de emociones, Taylor Swift retomó el escenario del Estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro el domingo 19 de noviembre, tras la cancelación del concierto programado para el día anterior debido a las extremas temperaturas que azotan Brasil. Pero no fue un regreso común para la cantante estadounidense.

El segundo concierto de la estrella estadounidense en Brasil estaba originalmente programado para el sábado 18, pero se canceló debido a las extremas condiciones climáticas que azotaron la región, cobrando la vida de Ana, una joven de 23 años.



Ana Clara Benevides sufrió un golpe de calor momentos antes de que comenzara el espectáculo. A pesar de los esfuerzos del equipo médico para reanimarla, la joven fue trasladada al Hospital Salgado Filho, donde lamentablemente falleció.



Conmovida por la tragedia, Taylor Swift compartió la noticia a través de Instagram Stories, expresando su dolor y anunciando que dedicaría el concierto del domingo a Ana. La sorpresa llegó cuando la cantante interpretó la emotiva canción "Bigger Than The Whole Sky", que añadió a su repertorio como tributo a la fallecida fan.

📹| Full length video of Taylor performing "Bigger Than The Whole Sky" at the second Eras show in Rio #RioTSTheErasTour

La canción, extraída del décimo álbum de Swift, "Midnights", lanzado en octubre de 2022, se reveló como una elección significativa para el homenaje. "Bigger Than The Whole Sky" es una balada íntima que ha generado diversas interpretaciones entre críticos y fans. Algunos sugieren que aborda el tema del aborto espontáneo, mientras que otros la ven como una metáfora sobre la niñez perdida.



La emotividad del momento se intensificó cuando los seguidores de Swift, conmovidos por la tragedia y solidarios con la pérdida de Ana, se unieron a la artista en la interpretación en vivo de la canción, marcando la primera vez que Taylor Swift la presentaba en directo.



La letra de "Bigger Than The Whole Sky" refleja una profunda melancolía y pérdida, con versos que exploran el dolor y la despedida. La artista, visiblemente afectada, ofreció una interpretación conmovedora que resonó en el estadio, creando un vínculo único entre la cantante y su audiencia.



En medio de la tristeza, este gesto de Taylor Swift ha sido aclamado por sus fans brasileños, otro de los gestos que tuvo fue el exigir que se les proporcionara agua a sus fans. Hasta la propia cantante estuvo a punto de desmayarse debido a las altas temperaturas.

El Drama de la Ola de Calor y las Críticas a la Organización

El concierto del viernes se llevó a cabo en medio de condiciones climáticas extremas, con una sensación térmica de 60ºC en el estadio. La lamentable situación de Ana Clara Benevides generó una ola de críticas hacia la organización del evento, evidenciada en videos compartidos en redes sociales.



Algunos asistentes denunciaron la falta de previsión, desde la prohibición de ingresar con botellas de agua y abanicos hasta bloqueos en áreas de ventilación. Las redes sociales se llenaron de reclamos, y algunos fanáticos acusaron a la producción del evento de no tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.



Un vídeo que circula en redes sociales muestra a la artista luchando por respirar durante el concierto del viernes, resaltando las condiciones extremas a las que se enfrentaron tanto los fans como la propia Swift.

🇧🇷 | Taylor Swift al borde del desmayo en la primera noche de su tour en Río de Janeiro ante la ola de calor del viernes de 42,6°C, solo en el estadio la sensación térmica era de 60°C.

Además, circularon videos de Taylor Swift repartiendo agua a los asistentes durante el primer concierto, lo que generó comentarios divididos en las redes. Mientras algunos elogiaron su gesto, otros argumentaron que la responsabilidad recaía en la productora del evento.

