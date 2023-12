El tierno vínculo entre Beyoncé y Blue Ivy en el estreno de 'Renaissance' en Londres

En el reciente estreno londinense de la película "Renaissance", Beyoncé demostró que su papel de madre va más allá de los escenarios y las luces.

El pasado jueves, la talentosa artista de 42 años cautivó a todos mientras cuidaba con esmero a su hija mayor, Blue Ivy, durante las fotos en la alfombra roja.



El frío clima londinense no impidió que Beyoncé mostrara su lado más maternal. Frotando los hombros de Blue Ivy, la estrella de "Heated" aseguró que la joven de 11 años no sufriera el rigor del tiempo durante demasiado tiempo, permitiéndole después posar en solitario para los fotógrafos del evento repleto de estrellas.



Este tierno momento entre madre e hija conmovió incluso a la propia madre de Beyoncé, Tina Knowles, quien compartió sus emociones en Instagram: "Esto me tiene llorando ahora mismo. A los fanáticos que están allí animando a esta hermosa y talentosa niña de 11 años, les agradezco, los aprecio ❤️❤️"

La película "Renaissance", que sigue la gira mundial agotada de la cantante, también cuenta con la participación destacada de Blue Ivy, quien ha acompañado a su madre en el escenario en la mayoría de los espectáculos.



En el deslumbrante estreno en Londres, Beyoncé lució su característico cabello platino en un peinado medio recogido, complementando su estilo con un vestido tipo blazer negro cubierto de deslumbrantes lentejuelas. El atuendo, abierto hasta el ombligo, mostró el traje adornado y las largas piernas de la superestrella mientras posaba junto a su hija.



Por su parte, Blue Ivy deslumbró con un vestido negro sedoso de Versace, con hombros descubiertos y gafas de sol delgadas, luciendo una elegancia que va más allá de sus once años.



El evento contó con la presencia de otras estrellas, como Taylor Swift, quien dejó a su novio en casa en Kansas City para apoyar a Beyoncé después de perderse el estreno en Los Ángeles debido a su apretada agenda de gira en Sudamérica.

El estreno londinense de Beyoncé se sucedió inmediatamente al estreno en Los Ángeles de su documental, donde la artista fue objeto de acusaciones de "tratar de ser blanca". Ante estas críticas, la madre de Beyoncé, Tina Knowles, salió en defensa de su hija, calificando la narrativa como "estúpida" y a los críticos como "perdedores".



"Me encontré con esto hoy y decidí publicarlo después de ver a toda su estúpida e ignorante persona, odiando las declaraciones racistas sobre ella, aclarando su piel y usando cabello platino queriendo ser blanca", expresó Knowles en respuesta a las críticas. "¿Ella hace una película llamada Renacimiento, donde todo el tema es plata con cabello plateado, una alfombra plateada y sugiere vestimenta plateada y ustedes, idiotas, deciden que está tratando de ser una mujer blanca y se está blanqueando la piel? ... Qué triste es que algunos de su propia gente continúen con la estúpida narrativa con odio y celos".