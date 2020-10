Disfraces en pareja de última hora para Halloween, ¡para los más despistados!

¿Menos de una semana para la noche más terrorífica del año y todavía estáis sin disfraz? ¿Tus amigas ya pasan de ti y se han hecho todas un megadisfraz, mientras tú lo único que tienes es la careta de Scream que te encontraste en un garito el año pasado? ¿Estás in love porque has conseguido salir con tu crush y te planteas hacerle una proposición indecente con un sencillito disfraz a juego? ¿Estás hasta la pepita de ser un completo desastre dejando las cosas siempre para última hora? ¿Has leído todo esto como si fuese un anuncio de la Teletienda? ¡Perfecto, has entrado en el artículo apropiado!

Sí, ya sabemos que tu amiga, esa que va de influencer y no llega a los 100 seguidores en Instagram, se ha preparado con su churri un disfraz de Khaleesi y Khal Drogo que riéte tú de los modelitos de Heidi Klum, pero, ¡es tu día de suerte! Tu momento de gloria puede llegar este año gracias a estas ideas originales y fresquitas, fresquitas que te traemos para que tu pareja y tú os convirtáis en los reyes de la noche, ¡y que le den a tu amiga y a sus 7 meses preparando meticulosamente cada detallito del abrigo invernal de Daenerys de la Tormenta, madre de dragones y rompedora de cadenas! (todas sabemos que en la discoteque va a pasar más calor que el Trono de Hierro en el último capítulo de la serie, ¡ups! un mini spoiler).

Con maquillaje, con caretas, con capa, sombrero o peluca, estos disfraces son un imprescindible en toda amante de Halloween que se precie. Villanos clásicos del cine y la literatura, elementos inseparables del día a día, personajes de las series de moda o tal vez alguna pareja de ficción de alguna cinta de culto. Sí, las posibilidades son infinitas, sobre todo si eres de las que además de disfrazarse, le encanta pasar un rato de risas sin fin y es que en nuestro artículo lo que predominan son parejas divertidísimas: una pareja muda, un cuadro de época, Juno y su chico, Sheldon y Amy (de The Big Bang Theory), los míticos T.J. y Spinelli de La banda del patio o los protagonistas de El Resplandor. Algunos dan más miedo que otros, pero depende del tipo de fiesta al que vayas, seguro que aciertas y te sorprendes con esta selección...

¡Rapidito que nos pilla el toro, corre a elegir el vuestro y ya sabes, capturita de pantalla y a mandárselo a tu chico/a por whatsApp, que se vaya haciendo a la idea que en este Halloween... ¡la sorpresa sois vosotros!

