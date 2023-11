Diez meses después de su estreno, la famosa cantante entona por fin su éxito en directo

Miley Cyrus cumplió 31 años este 23 de noviembre. Su celebración en un evento privado de Los Ángeles no ha dejado indiferente a nadie, con nuevas canciones, la interpretación de Flowers en directo y versiones de clásicos.

Endless Vacation Summer

Miley presentó su album Endless Vacation Summer hace ocho meses. Con la 12 pistas que contiene ha conseguido consagrarse como una de las voces más importantes del panorama internacional. Acumula seis nominaciones en los próximos Premios Grammy. Lo hace en las categorías más importantes de los galardones, como Canción del año (Flowers), Mejor actuación solista pop y Grabación del año. Endless Summer Vacation está nominado a Álbum del año y Mejor álbum pop vocal. Su última mención es en Mejor actuación pop dúo / grupo por Thousand miles junto a Brandi Carlile.

Un acto privado celebrado en Los Ángeles ha sido el encargado de que podamos escuchar por primera vez Flowers en directo. Aunque el evento era para un reducidísimo grupo de personas, los móviles y las redes sociales se han encargado del resto.

Flowers se convirtió en un himno a la independencia. Tras su ruptura con Liam Hemsworth, el videoclip se llenó de detalles y referencias a su pasado con él y a por qué es importante salir adelante y no depender emocionalmente de otros. El tema se lanzó como single el 12 de enero de 2023 como adelanto a su octavo álbum de estudio. Rápidamente la canción se transformó en éxito y recibió cientos de críticas positivas. A pesar de ello ha tardado unos meses en decidirse a interpretarla en directo. Durante esta actuación en los Ángeles, además, la cantante hizo un pequeño cambio en la letra sobre la marcha: "Empecé a llorar, pero luego recordé que soy la directora ejecutiva de mi propia empresa”.

Gran repertorio para un pequeño público

Más tarde llegó el momento de descubrir un tema inédito. Una balada muy sutil que sale de su boca en una noche en la que iba enfundada en un elegante vestido negro con unos guantes a juego. Miley no aclaró si se trata de un próximo single o de un descarte de su último disco, pero sonó como a un número uno para todos sus fans.

Otro gran momento de la noche fue cuando interpretó un clásico de los Journey, el 'Faithfully' que se estrenaba en 1983 (casi diez años de que ella naciera), que se puede comprobar que le queda como un guante en la voz. No es la primera vez que hace un cover, ya lo hizo con Zombie, de The Cranberries.

Ella misma escribió en su Instagram: "Mi regalo de cumpleaños para MI MISMA estaba MUY en la línea. Interpreté para MI y canté mis canciones favoritas incluyendo mi primera interfretación en directo de Flowers para una audienda de amigos y familiares. Volviendo a cuando esta canción era solo una semilla...ha florecido estupendamente."