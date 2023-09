La intérprete de Wrecking Ball dice que sus fanáticos deberían haber sabido que es integrante de la comunidad LGBTQIA+ después de ver una foto suya junto a otras estrellas en el 2009.

En un video publicado en TikTok este jueves, Miley Cyrus se refirió a un meme ahora viral de ella saliendo con Taylor Swift, Demi Lovato y la coprotagonista de "Hannah Montana" Emily Osment, en donde Cyrus viste casualmente en pantalones de chándal, botas de signo de la paz y un cárdigan gris, mientras que las otras tres parecían listas para la alfombra roja. "Si no supieron que era bisexual al ver esta foto, no sé qué les pasa a ustedes", bromeó la artista de 30 años.



Cyrus admitió que el grupo de chicas en realidad se dirigía a la Cheesecake Factory después de asistir al estreno de Hannah Montana: La Película. "Emily, Taylor Swift, Demi Lovato y yo vamos a The Cheesecake Factory", compartió. "Estas son damas con clase". Ha estado saliendo con Maxx Morando durante dos años, y mientras cree que su sexualidad era obvia en ese momento, la estrella esperó hasta el 2016 para salir como pansexual.



"No entendí mi propio género ni sexualidad en toda mi vida. Siempre odié la palabra "bisexual", porque eso es incluso ponerme en una caja", explicó durante una entrevista con Variety. "Nunca pienso en que alguien sea un niño o alguien sea una niña", continuó, señalando que sus ojos comenzaron a abrirse en quinto o sexto grado.



Ella misma se dio cuenta de que era pansexual después de conocer a alguien "que no se identificaba como hombre o mujer" en un centro LGBTQIA+ en Los Ángeles. "Me relacioné con esa persona más de lo que me relacioné con otros en mi vida", explicó Cyrus. "Entendí más mi sexualidad. Yo estaba como, 'Oh, es por eso que no me siento heterosexual y no me siento gay. Es porque no lo soy'".



Cyrus abordó otro momento de 2009 cuando bailó con lo que parecía ser un poste de stripper en los Teen Choice Awards. Sin embargo, la nativa de Nashville afirmó que "no era un poste de stripper" y que la barra de metal estaba allí para ayudarla a mantenerse estable. "¡En realidad fue solo por estabilidad! ¡Tenía un talón puesto, chicos! ¿Qué esperaban de mí?", dijo la cantante en el clip de TikTok.



Interpretó su exitosa canción "Party in the U.S.A." por primera vez en la entrega de premios, pero se encontró con una reacción violenta por aferrarse al poste mientras bailaba en un carrito de helados. "¿Realmente iba a hacer mi actuación sin bailar encima de un carrito de helados?" Cyrus preguntó retóricamente. A pesar de la controversia, la cantante cree que la actuación fue "increíble", incluso si su tono fue el ideal.