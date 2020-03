Cuando llega el momento de decidir cuál es la mejor escuela infantil para nuestros hijos no es fácil, puesto que muchos se ven en la situación de que es la primera vez que tienen que elegir este tipo de centros. Por ello, para la elección final entran en juego factores como los horarios, la cercanía del centro educativo. Pero hay mucho más allá de eso. ¿Quieres conocer todas las claves?

La primera etapa de la vida de las personas es fundamental en su proceso evolutivo, ya que es el momento en el que comenzará a experimentar con todo tipo de sensaciones y emociones y deberá aprender a interpretarlas. Por ello, muchas familias tienen dudas en el momento de tomar una decisión en lo que respecta a las escuelas infantiles, donde se empezarán a formar los mas pequeños.



Durante el embarazo, especialmente si se trata del primer embarazo (puesto que no se tienen referencias propias con hijos mayores), te pueden surgir muchas dudas conforme al que será tu bebé y, debido a ello, probablemente te de miedo pensar en el momento en el que tu pequeño emprenda vuelo. Es en estas edades, cuando los niños desarrollan aspectos vitales como la creatividad, la socialización, la autonomía o, incluso, el concepto familiar. Por tanto, estos son algunos de los valores que finalmente condicionen vuestra elección.

10 claves para encontrar la escuela ideal para tu pequeño

1. Valora el espacio entre los educadores y el niño. Esto quiere decir que debemos evitar espacios masificados y elegir el centro educativo en el que nuestros bebés estén atendidos por un amplio equipo de personal especializado que garantice las necesidades afectivas que necesitan durante sus primeros anos de vida.



2. Es importante que la escuela disponga de espacios abiertos y segmentados. Esta, quizá, sea una de las razonas más importantes por las que finalmente tomes una decision y decidas llevar a tu hijo a un colegio y no a otro, ya que es muy importante que los niños puedan salir al jardín o al patio cubierto día sí y día tambien (incluidos los días de lluvia).



¿Por qué? Porque cada colegio debe contar con instalaciones que favorezcan los encuentros con otros niños con los que pueda establecer una red de comunicación sólida y pueda trabajar en grupo. Para la pedagoga María Díaz, directora del Centro Educativo Infantil Cabás, "es muy necesario que los niños puedan salir, porque la jornada escolar es larga y los niños no pueden estar encerrados en aulas todo el dia". Por ello, en el horario se deben contemplar momentos para relajarse y de ocio. De esa forma, aprenderán a tratar con sus compañeros y conocerán otros nombres diferentes al suyo, entre otras cosas.

3. Es esencial que, dentro de sus instalaciones, el colegio cuente con una cocina propia debido a que en las primeras etapas de la infancia la nutrición tiene un papel decisivo. Es fundamental que en los colegios se programen menús donde se ofrezca información detallada del contenido de cada plato, así como que se puedan personalizar conforme a las necesidades de niños celíacos u otros problemas de alimentación similares. De este modo, tus hijos podrán elegir entre varias opciones de platos elaborados con ingredientes de buena calidad.



4. Trato individualizado. De cara al futuro, este será sin duda uno de los factores más importantes durante la etapa escolar de los mas pequeños de la casa. Cada niño es un mundo, con sus diferentes motivaciones, sentimientos, intereses, necesidades y, por encima de todo, ritmos personales, por lo que cada uno merece un trato diferente a los demás para que sienta que forma parte del conjunto independientemente de las motivaciones de los demás companeros de aula.

5. Un lugar donde les enseñen a aprender. ¿Cómo? Pues a través de actividades experimentales, juegos manipulativos o experiencias sensoriales con las que tengan la oportunidad de conocerse a ellos mismos a la vez que aprenden otra forma de concebir la realidad que les rodea. Ojo, que no se debe confundir con las denominadas "actividades extraescolares", que la pedagoga María Díaz recomienda dosificar en el caso de que sea necesario, ya que "los niños de 0 a 6 años necesitan descansar también después de la escuela y salir al parque a jugar".



6. Fomentar un ambiente de seguridad y confianza. En términos de educación, lo mejor que le puede ocurrir a cada niño es que pueda disfrutar de un proceso de adaptación reconfortante en su escuela, ya que deben sentir que en él se les escucha, comprende y acepta en el campo emocional. Por ese motivo son tan importantes los primeros meses en un centro de estas características, meses que condicionarán el transcurso de su estancia allí.

7. Diferenciación entre los juegos y las responsabilidades. Es imprescindible que en el aula se les enseñe que no existe oposición entre el juego y el trabajo, a pesar de que algunas de sus actividades estén más enfocadas al ocio (que se suelen desarrollar en el patio) que otras (que se suelen desarrollar en el aula). Deben saber que en ambos casos las tareas deben ser gratificantes y estimulantes.



8. Saber organizar las rutinas. En la infancia, el sistema nervioso presenta una fragilidad lógica en comparación con edades más adultas. Por ese motivo, son muy propensos a la fatiga y, con el fin de olvidar cualquier atisbo de esta, se debe confeccionar un horario adaptado a los ritmos biológicos de cada niño, de modo que tengan un punto de referencia pero que no lo encuentren como un obstáculo.



9. Aprender un segundo idioma. Según Díaz, "está demostrado que gran parte del fracaso escolar en secundaria se debe a que los niños tienen una mala base y esa base es la que se forja en la etapa de 0 a 6 años". Por ese motivo, que el centro escolar elegido imparta un segundo idioma es esencial con el fin de que los bebés desarrollen mayor flexibilidad y capacidad analítica, así como percepción auditiva.



10. Saber transmitir los valores humanos, esto es, el fundamento principal de los centros educativos. A través de actividades lúdicas, como obras de teatro, los educadores pueden preparar a los niños para que no sean agresores ni agredidos ni observadores pasivos en casos de buylling, por ejemplo.

Necesidades según su edad

Una vez contempladas las claves y las diversas opciones que ofrecen las escuelas, es conveniente que tomes una decisión conforme a las necesidades del niño y éstas vienen dadas, principalmente, por su edad, ya que según los años que tengan, buscarán algo en concreto que les puedan ofrecer los educadores de su guardería o de su colegio.



Por tanto, ¿qué necesitan cuando son bebés? Amor, amor y más amor. Es fundamental que tu pequeño sienta en sus primeros meses de vida que la guarderia o la escuela infantil en la que se encuentra es su segundo hogar, ya que aún no es consciente de dónde está ni sabe distinguir las personas que se encuentran en su alrededor, por eso esperan de ellas el mismo cariño que reciben de sus padres.



Además, se deben respetar los ritmos del bebé, esto es, deben comer cuando tengan hambre, dormir cuando tengan sueño o dedicarle tiempo a los juegos cuando lo necesiten. Es imprescindible que el educador o la educadora sepa leer qué quiere el bebé, tengan la psicología y fomenten que la comunicación sea plena para que los pequeños se encuentren bien.



Por otro lado, se entiende que es fundamental tenerlos atendidos cada minuto y, por eso, conviene darles masajes para crear lazos afectivos o llevar a cabo juegos y ejercicios con los que puedan estimular sus cinco sentidos, ya que cada bebe suele tener mas en cuenta la vista y el tacto que el oído o el olfato.



Entonces, ¿cómo debemos tratarlos cuando cumplen su primer año? En esta etapa, es importante que les guíes y que les ayudes a dar sus primeros pasos y a decir sus primeras palabras. Pueden tardar meses o años, así que debes darles todo el espacio y el tiempo que necesiten. Además, debes enseñarles a probar nuevos alimentos que se adecúen a su edad, así como enseñarles sus primeros hábitos de autonomía e higiene.

Así, es buen momento para que aprendan otro idioma y se vayan familiarizando con algunas palabras clave fáciles. Te puedes inventar juegos con los colores o los animales con los que seguro se divertirán y fomentarás el aprendizaje de las nociones básicas de otro idioma que no es el materno a tus alumnos.



A continuación, cuando cumplen dos años, es el momento de que, tanto en las escuelas infantiles como en casa, los educadores o los padres y madres deben fomentar la psicomotricidad de los niños, asi como darles mas autonomía (desde enseñarles a comer solos hasta que tengan la oportunidad de elegir la ropa que quieren llevar o de vestirse sin ayuda). En el aula o en otras instalaciones del centro educativo, los educadores deben reforzar los hábitos de higiene para que vayan al baño solos, así como fomentar la comprensión total del inglés y otro idioma.



Por último, desde los 3 años en adelante, conviene destacar que el proceso de maduración neuronal toma velocidad y es necesario enfocar el aprendizaje de los niños en una serie de parámetros. Por ejemplo, en potenciar su inteligencia emocional, dar importancia a su esfuerzo y su responsabilidad o, incluso, despertar su conciencia ecológica. Asi, debes tener una buena comunicación con el niño en lo que respecta al segundo idioma, de forma que la conversación sea fluida.

