Los regalos más locos que las celebrities le han hecho a sus hijos

Dicen que el dinero no da la felicidad, que la salud es lo más importante y que dónde se ponga un buen amigo que se quiten los billetes pero, ¡ay que feliz sería yo ahora tomándome un mojito en la mansión de Kim Kardashian en Calabasas! Ya me imagino con mi bikinazo de Dior chapoteando con el flotador de Unicornio de 7 metros de la pequeña North West mientras su prima Stormi nos prepara unos heladitos de mentira en su heladera profesional para 'casi recién nacidos'.





Volvamos a la Tierra, lo cierto es que ni soy amiga de las Kardashian ni voy a pisar jamás de los jamases el barrio de Calabasas, ¡da gracias si mi coche llega hasta Benidorm este verano sin pinchar ninguna rueda! Pequeños dilemas del primer mundo a los que no tienen que enfrentarse las celebrities, ¡eso seguro!

¿Que pierden el avión? No pasa nada, se compran otro y listo Calisto. ¿Que no encuentran las llaves de su casoplón? No problemo, pillan un buen terrenito y se hacen otra mansión, ¡será por hectáreas libres y monises en la cuenta corriente! Y si con ellos mismos no escatiman en gastos y se pegan los lujazos más extravagantes que puedas imaginar, con sus hijos el tema de los caprichitos directamente se las va de las manos. Eso de ''solo 3 regalos a los reyes magos'' es pecata minuta para nuestros famosos favoritos y es que lo mismo llega Jennifer Lopez e instala una sala de juegos en su jet privado para que sus mocosos no se aburran en los viajes, que aparece Katie Holmes y se gasta 3 millones de dólares en llenarle de trapitos el vestidor a Suri o llega la diva divísima de Kim Kardashian y alquila Disneyland entero para que su niña North no tenga que esperar cola en ninguna atracción.

Y así podemos hablar de locuras famosiles hasta que Cristiano Ronaldo y Georgina vayan por el noveno mochuelo porque si de algo saben las celebs es de gastar cantitades desorbitadas de dinero en satisfacer los deseos de sus pequeñuelos. Decoraciones de habitaciones infantiles valoradas en millones de dólares, increíbles coches cuando los niños todavía no llegan a los pedales, collares para bebés que superan los 10.000€ o parques acuáticos en tu propia casa. Los regalos más locos que han hecho las celebrities a sus hijos... ¡en la siguiente galería!

La pregunta es y queremos que le des vueltas a ese cerebrillo... si tuvieras tanta pasta como para poder limpiarte los zapatos con billetes de 50, ¿serías como estos famosos o, optarías por una vida más austera tipo Mila Kunis y Ashton Kutcher? (recuerda que la pareja decidió enseñar a sus dos hijos Wyatt y Dimitri la importancia y el valor de las cosas sin ofrecerles regalos carísimos)

