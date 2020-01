Así son 'modestas' casitas de la familia real británica

Si os digo que el gran palacio de Buckingham cuenta con 775 habitaciones y 78 baños, ¿os lo creeríais? ¿Os imagináis limpiando 78 tazas de wc, 78 bañeras, 78 lavabos, cambiar las sábanas de más de 700 camas? ¡Menos mal que no lo hacen los royals! Un ejército de trabajadores madrugan cada día para que los casoplones de la realeza británica luzcan siempre impecables, desde sus majestuosas escaleras hasta el último rinconcito de la sala de lavandería pero, ¿viven todos juntos en la misma casa? ¿Comparten los príncipes Carlos y Andrew las mismas estancias? ¿Pasan las noches de invierno tomando choclate con churros todos juntos alrededor de la chimenea de la queen? Definitivamente no.

Los royals también necesitan su intimidad, sus pequeños refugios para disfrutar de sus familias, aficiones y gustos en general, es decir, que podríamos decir que todos están juntos pero nunca revueltos, bueno, excepto Meghan y Harry que, como ya sabéis, han decidido divorciarse de la familia y romper el cordón que les tenía atados a la reina Isabel II y sus estrictas normas reales. Hablando de romper con el cordón, los duques de Sussex también han roto con uno de sus primeros hogares, la casa que les regaló la reina conocida como Frogmore House y en la que compartieron juntos los primeros meses del pequeño Archie Harrison, aunque no la abandonan del todo puesto que siempre que regresen a Reino Unido, su casita les estará esperando. Una bonita mansión construida en 1801 y cuyo nombre hace referencia a las ''ranas'' porque hay cientos de ellas habitando en su enorme estanque. Ahora nos entra la duda de cómo será la casa elegida por Meghan y Harry en Canada, ¡pequeñita seguro que no es!

Como no lo son el resto de viviendas de la familia real, desde el gran Palacio de Kensington en el que viven Kate Middleton, el príncipe William y sus 3 retoños, George, Charlotte y Louis y que ojito porque cuenta con 22 habitaciones, 3 cocinas y hasta una enfermería, hasta las casas que tiene en propiedad la reina Isabel II que, no contenta con una mansión cambia de hogar según la estación del año, es decir, ¿qué llega la Pascua? Fácil, la reina se muda al palacio de Windsor. ¿Qué pasan unas vacaciones en Escocia? No problema, siempre tienen preparado el palacio de Holyrood y, atención porque algunas de estas casas, ¡se pueden visitar!

Por ejemplo, en agosto, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles abren su casa al público, la residencia Clarence, construida en 1825 y antiguo hogar de la abuela de Carlos. ¿Quieres conocer un poco más sobre las grandes mansiones que habitan los royals ingleses? Echa un ojo a la siguiente galería y no sufras por no tener una casa como la suya, recuerda, el dinero no da la felicidad...

