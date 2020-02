Parejas de famosos de Hollywood icónicas que en 2020 serían influencers

Estamos en febrero, el mes del amor, la pasión, San Valentín y los ramos de rosas que llegan a la oficina (no temas si a ti no te llega ninguno este año, puedes solucionarlo comiéndote una buena tarrina de helado de chocolate y compartiendo nuevos crushes con tus compis de curro). ¡Love is in the air y All you need is love para todas! Especialmente para las románticas empedernidas que, como yo, soltaran alguna que otra lagrimilla leyendo las historias de amor más emblemáticas, aclamadas y recordadas de Hollywood.

Desde Clarke Gable y Carole Lombard, en la década de los 30 y en plena época dorada del cine, hasta la polémica y mediática relación entre Sienna Miller y Jude Law, que tuvo lugar entre 2003 y 2011. Nueve parejas, nueve inolvidables romances que nos an hecho replantearnos nuestras vidas y es que, ¿cómo podían ser tan maravillosas estas celebrities enamoradas?

Hubo de todo, no creas, porque mientras Gable era enterrado junto al gran amor de su vida, Carole, ''su ángel de ojos claros'', aun habiéndose casados dos veces más después de la muerte de su amada, por no hablar del triunfo al amor entre Humphrey Bogart y Lauren Bacard, que desafiaron a familiares, amigos y hasta jefes por estar juntos, en parte debido a la gran diferencia de edad que existía en la pareja cuando se conocieron, Lauren tenía 19 años mientras que Bogart era un hombre de 43 años casado y con hijos, otras historias no acababan tan bien.

Como iba diciendo, no todos los romances que os mostramos a continuación fueron tan idílicos; en los 60, Priscilla no tenía más remedio que divorciarse del rey del rock & roll, Elvis Presley, por culpa de sus problemas con las drogas, el alcohol y las mujeres. Por su parte, en plena década de los 70, Bianca y Mick Jagger se daban el ''sí, quiero'' envueltos en la polémica pues, años más tarde se descubrió que el músico habría mantenido relaciones sexuales con más de 4000 mujeres. La propia Bianca aseguró que su matrimonio había terminado el mismo día de su boda''.

Sean Penn liándose a tiros con los paparazzis en pleno enlace con Madonna en la década de los 80, Kate Moss y Johnny Depp convirtiéndose en la pareja más polémica de los 90 por sus continuos fiestorros, excesos y peleas en público o el fracaso del matrimonio a principios de los 2000 entre Nicole Kidman y Tom Cruise a causa de la obsesión de éste por la cienciología, son solo la puntita de este iceberg compuesto por altas dosis de amor, lujuria, traición y divorcios.

Ojito que después de tantos líos, infidelidades, tramas ocultas y hasta ''sectas'', tenemos que decir que, sin ninguna duda, nos quedamos con la icónica pareja de los años 50: Paul Newman y Joanne Woodward. Indestructibles, juntos contra viento y marea, el galán de Hollywood vivió 5 décadas al lado de la gran mujer de su vida, Joanne, regalándonos declaraciones que ya forman parte de nuestros corazones: "Si en alguna ocasión cualquier actriz estuvo a punto de hacerme perder la cabeza, pensé al momento en Joanne y di marcha atrás sin dudarlo. No merece la pena arriesgar un matrimonio feliz, como lo ha sido siempre el nuestro, por una aventura pasajera. Lo siento mucho, pero soy el marido más feliz del mundo''.

Gracias Joanne, gracias Paul, por conseguir que sigamos creyendo en el amor, ya no nos da tanta perecita San Valentín desde que sabemos un poquito más de vuestra historia de amor, reconvertida ya en toda una leyenda de Hollywood. Venga, rapidito, corre a leer el resto de historias completas porque... vas a llorar más que cuando Rosa perdió Eurovision.

