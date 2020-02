Famosos que amábamos en los 2000: ¿qué fue de ellos?

Cómo os gusta lo que os encanta... A final de año y para celebrar la entrada en la nueva década preparamos un artículo sobre las famosas que más lo petaban a principios de los 2000. Qué fue de ellas, cómo están, qué hacen con su vida, si siguen triunfando o se quedaron por el camino... el caso es que os encantó y no nos extraña porque no hay nada mejor que dar una vueltecita por el pasado y comprobar que, ¡estamos mucho mejor que antes! (o al menos, eso esperamos todas)

Total que viendo el exitazo, aquí en la oficina, entre cafelito y cafelito, entre los Oscars y la victoria de Joaquin Phoenix, el embarazo de Pilar Rubio y las últimas novedades en la estresante vida de María Pombo, nos dio por pensar, ¿y si hacemos lo mismo con los famosos guapérrimos de los 2000 que nos volvían locas?

Desde actores y cantante nacidos en esta nuestra querida madre Patria, como David Bustamante y su peinado a tazón 'efecto mojado' (que no sucio, ojito) o, el malote entre malotes Quimi Verdet -sí hombre, el novio de Valle en Compañeros, del que por cierto cada vez se sabe menos- hasta las celebrities más internacionales como Leonardo DiCaprio y sus años mozos participando en pelis como Romeo+Julieta, Titanic o La playa, por no hablar de un Taylor Lautner todavía con los dientes de leche o un Jake Gyllenhaal cuyo flequillo desafiaba a todos los estilistas del mundo. Vamos, que la galería viene cargadita...

Vas a alucinar pepinillos cuando veas a Zac Efron, Justin Timberlake o Channing Tatum con 20 añitos menos. No temas si acabas pensando, ¿dónde tenía yo el gusto diosito? A nosotras también nos ha pasado pero ya sabéis la adolescencia, tan preciosa e inconsciente a partes iguales... de momento empezamos con un actor que lleva siendo guapo desde que nació, es más, mejora un poquito cada año que pasa, ¡Chad Michael Murray! Como diría Troy McClure, podréis reconocerle fácilmente en películas como Una Cenicienta Moderna (peliculón junto a Hillary Duff) o series como One Three Hill. ¿Cómo consiguió entrar en la lista de People como uno de los hombres 'más sexys'? ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? ¿En qué reciente serie de instituto puedes volver a enamorarte de él? Las respuestas a todas vuestras preguntas... ¡en el siguiente artículo!

