El comienzo de década más trágico: todos los famosos que han muerto en lo que va de 2020

Cambiar de década ha supuesto un duro golpe para el mundo de las celebrities, tanto nacionales como internacionales. El mundo entero lloró por la muerte de Kobe Bryant el pasado 26 de enero en Los Ángeles. Un accidente de helicóptero acababa con la vida del ídolo de baloncesto y su hija Gianna, de solo 13 años. La familia del deportista de élite quedaba así devastada tras enterarse de que, el helicóptero en el que viajaban se había estrellado en Calabasas, lugar de residencia de numerosas personalidades, entre ellas el famoso clan Kardashian.

Hace solo unos días conocíamos la noticia de que el entierro de padre e hija ya se había realizado, siendo el portal E!News el encargado de difundir la información. Un entierro privado al que solo acudieron familiares y amigos muy cercanos a Kobe y Gianna y que tuvo lugar dos semanas después de su fallecimiento en el Pacific Vew Mmorial Park de la localidad de Corona del Mar, en California. Aunque no asistió ningún fotógrafo, han sido muchos los homenajes que se han celebrado en torno a ellos, como en los Grammy o en la entrega de premios Oscar.

En cuanto a los nuevos datos, la viuda de Kobe ha comunicado que el próximo 24 de febrero se organizará un homenaje para ambos. El día ha sido elegido especialmente por Kobe, ya que coincide con el número de dorsal que utilizaban padre e hija. Kobe y su eterno 24 y Gianna que usaba el 2, mes en el que se realizará la ceremonia.

Por desgracia, el durísimo golpe al que el mundo entero se enfrentó con la pérdida de Bryant no ha sido el único, pues desde que empezara 2020 han sido muchos los famosos que han fallecido entre enero y febrero. Desde conocidos nacionales como Fran Álvarez, ex marido de Belén Esteban que era hallado sin vida en su casa del conocido barrio madrileño de La Elipa, o las madres de Paz Padilla e Irene Rosales, hasta famosos internacionales como la presentadora y ex novia del príncipe Harry, Caroline Flack, que era encontrada sin vida en su casa y que, según fuentes oficiales la causa de la muerte apuntaba al suicidio, hasta la leyenda del cine en plenos años dorados, el actor Kirk Douglas.

A continuación, una lista con todos los famosos que nos han dejado en lo que va de 2020, desde nuestro más sentido respeto y cariño hacia ellos y hacia sus seres más queridos.

