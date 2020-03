¡Feliz San Patricio! Celébralo con los famosos irlandeses más guapos

El 17 de marzo es San Patricio y nosotras le agradecemos al patrón de los irlandeses que nos haya traído a semejantes hombres. ¡Qué corra la cerveza y que suene la música, que llega el día más celebrado de Irlanda!

Para empezar, para los que no estén muy al día de qué se celebra el 17 de marzo, conviene comentar qué es el día de San Patricio. Nos parece una buena opción empezar desvelando que a lo largo de la historia esta fiesta ha ido cambiando, debido a que ni era santo ni se llamaba Patricio. Su nombre real, aunque no conocido por todo el mundo, era Maewyn Succat y se cree que nació en Escocia. Llegó a Irlanda tras escapar de unos piratas, lugar que abandonó al poco tiempo para viajar a Francia. Fue allí donde cambió su nombre a Patricius y volvió a Irlanda para evangelizar a los habitantes e impulsar la educación católica.

Para muchos, este santo fue quien introdujo la religión católica (sí, esa que aún puedes encontrar en cualquier colegio y que desaparece en bachillerato), por lo que el día de su fallecimiento se lleva a cabo una celebración que conmemora su figura. Y te preguntarás, ¿por qué la cultura irlandesa está representada con un trébol de tres hojas? Porque, según cuenta la leyenda, san Patricio utilizó un trébol para explicar lo que era la Santísima Trinidad (una misma unidad y tres personas diferentes que representan al padre, el hijo y el espíritu santo).

Otra de las curiosidades de esta fiesta es que, aunque en el país la orden de San Patricio se representaba con el color azul, fue el poderoso verde del trébol el que hizo que, a día de hoy, pensemos en ese color cuando hablamos de Irlanda. Ademas del color verde, también llega a nuestra mente la tradicional cerveza irlandesa para celebrar este día año tras año, donde no faltan la cerveza Guinnes fría y el gran desfile de enanos (¡no olvides de incluir el verde en tu atuendo que es tradición y obligación en Dublin!).

No obstante, pecaríamos de mentirosas si no te diéramos toda la información ya que, en realidad, es en la ciudad de Nueva York donde se realiza el desfile más grande y popular del mundo. Concretamente en la Quinta Avenida, lugar al que asisten muchos curiosos (con muchos nos referimos a más de dos millones de personas cada ano) para disfrutar de este espectáculo. Sin embargo, es en Chicago y no en Nueva York donde la locura alcanza su máximo apogeo, ya que se tiñe de verde el río que cruza la ciudad para conmemorar al santo irlandés.Pero, volviendo a Irlanda, el país de los "leprechaun", la lluvia, las ollas de oro y por supuesto de la cerveza, debemos apuntar que es un país al que le debemos a hombres como Michael Fassbender (casi de palo, porque realmente nació en Alemania, pero tiene raíces irlandesas), Jonathan Rhys-Meyers o Jamie Dornan. Sí, aunque no te hubieras parado a pensarlo, si creías que la tierra prometida de la belleza masculina era Australia (los hermanos Hemsworth, Hugh Jackman o Eric Bana nacieron en estas tierras), te invitamos a que no te cierres fronteras y te acerques a cualquier pub a celebrar San Patricio. ¿Por qué? Si te gustan los hombres de ojos claros y prácticamente sin haber recibido un rayo de sol en su vida, el país de los tréboles será tu próximo destino.

Ponte a practicar inglés porque vienen curvas de valiosa información: te vamos a contar todo lo que no aprendiste en bachillerato, porque el día de San Patricio no es todo cerveza y un trébol en el gorro, también son hombres guapos... muchos de los que no te hablaron en el colegio. Como decíamos, si lo que quieres es celebrar San Patricio puedes hacerlo varios días, no solo el 19 de marzo (al que le guste la fiesta lo hace cuando quiera, en febrero o en Navidad). Una vez entres al típico bar irlandés donde se hace intercambio de idiomas, observarás que no todos son pelirrojos, aunque sí hay algo que todos tiene en común, unos profundos ojos azules (salvando alguna excepción). Fuertes, alegres, cercanos y con un cierto aire de leñador... En fin, los hombres irlandeses nos encantan y son muchos los que han tenido la suerte de saltar a la gran pantalla o a los escenarios. ¡Que comience el desfile de los hombres mas bellos de la cultura popular para celebrar Saint Patrick's Day!

Los más guapos del cine ​En Irlanda se dice que hay más irlandeses fuera de su tierra natal (es mas probable que te encuentres un hombre de nacionalidad irlandesa en cualquier punto del mundo que no sea Dublín) que en ella debido a las constantes migraciones de este pueblo, así que en Hollywood también hay mucha esencia "irish". Piensa ahora en todos tus actores preferidos cuyo apellido comienza con Mc... Descendientes de irlandeses todos ellos al igual que otros mas difíciles de encontrar como Chris Evans, Ryan Reynolds, Bradley Cooper... Y te aseguramos que la lista es muy larga.

En realidad, agradecemos a las madres irlandesas por criar tan bien a sus hijos, darlos una buena educación y compartirlos con nosotras. Anímate y haz una visita a la isla donde el verde es protagonista, porque encontrarás unos rasgos faciales y corporales dignos de leer y ver con lupa, ya que a lo largo de la historia se ha visto con buenos ojos la insuperable calidad de las raíces irlandesas. Pero ojo, que no solo es un festival de cuerpazos: también se incluyen en esta lista actores que pueden ser santo de la devoción de cualquiera y que, de haber existido antes, nuestras madres llevarían sus fotografías en las carpetas de bachillerato.

Richard Harris (sí, ese señor que encarnó a Dumbledore en la primera entrega de Harry Potter) nació en las tierras en las que vivió san Patricio allá por 1930. En su época, mucho antes de que tuviera por alumnos al joven de la cicatriz, Ron Weasley o Hermione Granger, era un auténtico galán y, en cierto modo, colocó el foco de la belleza en el país que lo vio nacer, además de que desarrolló una curiosa carrera en el mundo de la música. Coetáneo a Harris fue Peter O'Toole, el hombre con los ojos más bonitos del cine clásico (con permiso de Paul Newman). Puedes comprobarlo en Lawrence de Arabia o, muchos anos después, en Troya, donde encarnó al rey Príamo.

Ya, hablando de otro tipo de bellezas, podemos llegar a rostros conocidos para las maduritos, como Pierce Brosnan, Liam Cunningham, b (que también dio clases a los alumnos de la saga de magos en la segunda entrega como el presumido Gilderoy Lockhart), Sam Neill (en el ano que estrenó Parque Jurásico ya dejaba ver cierto aire embaucador) o el pelirrojo Brendan Gleeson. Otros actores como Jamie Dornan, Colin Farrell o Cillian Murphy (cada día mas popular y presente en las noticias culturales por su espectacular trabajo en Peaky Blinders) se suman a esta lista de los irlandeses mas guapos o, por lo menos, mas famosos del mundo del cine y la televisión.

La guapura llega a los escenariosNos parece apropiado que, en este festival de la guapura, incluyamos músicos y cantantes nacidos en Irlanda que han dado la vuelta al mundo. ¿A quién no le ha venido a la mente la música de U2 mientras estaba leyendo estas líneas? ¡Queremos que Bono y compañía vuelvan a España! O Jonathan Rhys-Meyers, que ademas de en el cine le hemos visto hacer sus pinitos en la música (o uniendo las dos cosas en Velvet Goldmine).Otros músicos a los que escuchar sea febrero, marzo o en época estival son Glenn Hansard (pudimos escuchar sus canciones en directo en España hace apenas unos meses), el cantante de baladas Ronan Keating o el compositor irlandés Hozier, de cuyas canciones en ingles, especialmente Take Me To Church han corrido ríos de tinta en distintas noticias por su valentía para unir la homosexualidad y la religión católica... Así volvemos al inicio de este escrito: Happy Saint Patrick's Day!







Puede interesarte...

Los 50 actores más sexys de la televisión

Gays famosos y guapos que nunca podremos tener

Los 50 famosos más bajitos, ¡las grandes esencias van en frascos pequeños!