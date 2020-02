Llega nuestro día, el ocho de marzo, y son muchos los cánones que nos toca derribar, entre ellos, que a las chicas no solo nos gusta el que nos regalen un set de maquillaje con sombra de ojos de mil colores, accesorios del como unos pendientes, un bolso o una pulsera de plata, un pack de calcetines estampados con cualquier dibujo divertido o una caja de madera con popurrí... O que no hacemos otra cosa que pensar en bodas y otras temáticas machistas que nos pretenden imponer.

En definitiva, señores: ¡queremos libros! ¿Qué idea tan brillante, verdad? Dejarse el monedero en cultura...



Muchos libros pueden arreglarle el jueves a cualquiera. Seguro que conoces a una mujer que es una lectora apasionada y que podría pasarse toda la mañana con una taza de café en una mano y un libro en la otra. Pero no siempre tenemos tiempo disponible para dedicarnos a nuestras cosas. Por eso, queremos que tengas un detalle súper especial el Día de la Mujer o en cualquier otra ocasión en la que tu hermana, tu amiga o tu madre pueda disfrutar de su tiempo libre en su hogar. ¿Lista para conocer nuestras sugerencias de este año para mujeres?

La llegada de la primavera es una época ideal para regalar un libro. Quizás suena a tópico regalar un libro, pero es que la lectura enamora... y más si tienes la oportunidad de agregar uno a tu bolsa de tela y echarte en el césped del parque a leerlo con la luz del sol. A cualquier mujer le encantará que tengas un detalle en cualquier momento en forma de libro. Sin duda, es un acierto asegurado, pero te recomendamos que vayas un poco mas allá y te atrevas a regalar un libro según sus gustos y aficiones. Mucha gente evita añadir al carrito de la compra un libro porque creen que es muy personal, pero al contrario, nos ayuda también a descubrir un poco mas los gustos de otras personas y el diseno que mejor se puede adaptar a sus necesidades.



Además, compartir algo tan enriquecedor como una historia que transporte a esa persona a otros lugares y momentos es incomparable a cualquier otro regalo, ¿no crees? Leer nos permite conocer otras experiencias y aprender sin movernos, por eso siempre es una buena idea.

No obstante, es cierto que no siempre es sencillo elegir un libro para otra persona. Por eso, antes de enseñarte nuestra lista de libros recomendados para regalar a mujeres, queremos darte algunos consejos para acertar a la hora de regalar un libro:

Escucha los gustos de esa persona.

Habla con ella o él sobre algún libro que te guste a ti para conocer su opinión.

No regales un libro que a ti te gusta dando por hecho que también le gustará a la otra persona, intenta pensar como ella.

Presta atención por si te da alguna pista de algún libro que se quiera leer y apúntalo para que no se te olvide.

Si tienes la posibilidad, fíjate en los libros que descansan sobre sus estanterías para conocer un poco más sus gustos.

Hemos hecho una selección de libros para mujeres que te conquistarán, (y por supuesto a quien regales). Podrás encontrar libros muy variados y originales para todos los gustos y aficiones. Aunque hemos preparado esta lista de cara al Día del Libro, puedes regalar todos ellos en cualquier ocasión y si se acerca el cumpleaños de alguna mujer especial en tu vida (tu madre, tu tía, tu amiga...) puede ser una muy buena opción. Echa un vistazo a nuestra selección de favoritos porque querrás ir ya a tienda a buscar tu libro:

1. Mi historia, Michelle Obama (Plaza Janés)

Se trata de las memorias de la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Se trata de un relato de lo más íntimo y cercano sobre la historia de su vida. Concretamente con este libro quiere acercarnos a descubrir a una chica de Chicago humilde y honesta que tu también puedes descubrir a través de sus páginas.



Cuando comenzó en la Casa Blanca intentó siempre ser un apoyo fundamental en la lucha contra los derechos de las niñas y mujeres de Estados Unidos. En este libro la autora hace gala de sus experiencias como exprimera dama y de lo vida complicada a la que tuvo que hacer frente. Pero lejos de quejarse por este hecho, intenta siempre mantener una actitud valiente y cercana. Tanto es así, que le encantaba involucrarse de cerca con la ciudadanía americana, con uno de los problemas que más azota este país: la obesidad. Michelle Obama, defendió de manera constante la vida saludable y la importancia de ello desde niños.

2. La desaparición de Stephanie Mailer, Jöel Dicker (Alfaguara)

Si tu amiga es una amante de los thriller elige para regalar que este de Jöel Dicker. El autor nunca deja de sorprendernos con sus novelas, y esta debe estar en tu mesilla de noche seguro. Cada página esta llena de misterio relatada desde el punto de vista de la periodista Stephanie Mailer acerca de un asesinato en una región de los Hamptons. Su final es muy inesperado e inolvidable por lo que querrás leer estas más de 650 páginas rápidamente, tanto que te harán adorar el insomnio de esta novela tan exitosa de Dicker.

3. Tu lado del sofá, Patricia Benito (Aguilar)

Siempre buscamos grandes novelas para regalar, esas que el kit de la historia sea casi de ciencia ficción (que nos encantan y mucho también), pero y si, ¿hablamos de poesía? Existen poetas maravillosos que ultiman cada detalle para crear poemarios perfectos. Y es que no hace falta decirte, que os detalles de la poesía tienen esa magia tan especial que están volviendo a conquistar a muchos lectores. ¡No nos podemos alegrar más! Ponte los calcetines, y hazte un desayuno original porque este libro necesita tiempo y escucha. Patricia Benito, vuelve con un segundo poemario que te será perfecto para esas mujeres que les gusta reflexionar sobre la vida, y sobre todo lo cotidiano.

4. No soy ese tipo de chica, Lena Dunham (Espasa)

Lena Dunham es tantas veces Hannah Horvath que si alguna de tus amigas es seguidora de la serie de HBO, este libro ha de ser para ella. Tan desinhibida y única que nos resulta imposible no engancharnos de su forma de ver la vida. Como sabes, ese estilo tan personal es con el que ha conseguido saltar a las portadas de las revistas de moda más importantes sin seguir los cánones de belleza. En el libro se desnuda ante sus lectores confesando algunos capítulos duros que ha tenido que vivir a lo largo de su vida.



Tragos amargos que pueden ayudar a otras mujeres a sentirse identificadas y ayudarles a superarlos. Lena ha confesado algunos de los desagradables episodios que ha sufrido: una violación cuando era una adolescente o sus trastornos alimentarios, por ejemplo. Pero también nos cuenta algunos aspectos positivos de su vida, como su sentimiento emprendedor, ya que con tan solo 24 años escribió y dirigió su primera película, Tiny furniture.

5. El día que se perdió el amor, Javier Castillo (Aguilar)

Si tienes amigas que son fans de las sagas esta sin duda debe estar en sus estanterías. Descubre como el escritor Javier Castillo engancha a sus lectores en cada página con una historia de amor totalmente única, un idilio aparentemente perfecto. Sus libros ya se han convertido en los favoritos de muchos incluso a nivel internacional, porque incluso lo puedes leer en pareja, porque puedes devorarlo de la forma que quieras. Se trata de una inyección de adrenalina constante y una experiencia única de lectura. Sus personajes están perfectamente construidos de principio a fin.

6. A Different Vision on Fashion Photography, Peter Lindbergh (Taschen)

Uno de los clásicos en la librería de toda fashion victim debe ser este libro de Peter Lindebergh. Recoge un punto de vista perfecto, original e incluso divertido sobre la fotografía de moda que incluye ilustraciones del diseñador de moda Jean-Paul Gaultier. Aunque el libro es en inglés, te servirá para conocer a fondo algunos términos de la industria de la moda mas allá de la ropa o los accesorios. En el libro aparecen grandes estrellas que han sido captadas por la cámara de Peter Linderbergh, como Nicole Kidman o Grace Coddignton. Además, tambien lo puedes usar a modo decorativo una vez hayas disfrutado de él. ¡Quedará genial en cualquier parte de tu hogar, sólo tienes que encontrar el lugar y la luz ideal para que tus invitados puedan apreciar todos los detalles de estas imágenes!

7. Las Hijas del Capitán, María Dueñas (Aguilar)

El primer libro la autora fue El Tiempo entre Costuras y se convirtió en todo un éxito incluso llevado a la televisión. Hoy María Dueñas, es una de las escritoras con más éxito en España, y que seguro que alguna amiga tuya es fiel a su narrativa. Las Hijas del Capitán cuentan la historia de tres jóvenes españolas que tuvieron que luchar para encontrar sus caminos para hacer sus sueños realidad. Te recomendamos este "kit de supervivencia" para comprender cuál es el precio que hay que pagar por buscar la libertad y la felicidad. Agarra una taza de café porque esta historia te va a ayudar mucho.

8. Yoga, un estilo de vida: 5 pasos para el completo bienestar, Vanesa Lorenzo (Planeta)

Si lo que estás buscando es un libro para esa amiga que le hace falta hacer deporte porque vive en tensión, aquí tienes el regalo perfecto. Yoga, un estilo de vida es un libro escrito por la modelo Vanesa Lorenzo, amante de la vida yogui. La meditación y el control de la respiración es uno de los ejes del libro que, según la autora, nos traslada hacia una mejora del equilibrio emocional. El yoga no solo nos ayuda por dentro sino también por fuera, ya que requiere bastante fuerza física aunque al alcance de todos. ¿Te animas?

9. ¿Qué es comer sano?, J.M. Mulet (Destino)

En pleno siglo XXI, comprar en el supermercado se está convirtiendo en toda una odisea. Ya no sabemos qué está procesado qué no o qué es realmente sano para nuestro organismo. Si tienes una amiga muy foodie, este libro le encantará, encontrará en él la temática ideal para su día a día. J. M. Mulet, bioquímico y biólogo molecular nos enseña con argumentos contrastados mitos y verdades sobre algunos alimentos. ¿Te suena que tu abuela siempre te diga "¡bébete el zumo de naranja rápido, que se van las vitaminas!"? Pues muchas frases como estas nos la explica Mulet de forma detallada y de un modo divertido. Aprenderás de verdad a comer sano con su libro. ¡Te lo recomendamos! Si al pack le unes una dieta equilibrada, unas mallas y una esterilla, puedes presumir de habértelo tomado en serio.

10. La trilogía de Chanel, Coco Chanel (Assouline)

Conoces de sobra seguro el perfume Chanel nº5 de Coco Chanel, pero ¿conoces la historia de Mademoiselle's Chanel? Si tienes una amiga adicta a la moda le encantará este libro que habla del patrimonio de la marca desde sus orígenes. Ademas, es uno de los libros que podrás pasar de generación en generación y que servirá tambien para decorar tu casa, ya que se entrega en un pack de tres libros que vienen en una caja con un diseño ideal para acoger la vida de esta brillante modista.

11. Seremos recuerdos, Elísabet Benavent (Suma)

Los prejuicios raciales, la desconfianza hacia lo nuevo, lo diferente... Siempre tenemos miedo al que dirán y a veces nos sentimos un poco inseguros en el mundo. Esos detalles tienen que cambiar y, para eso, una buena solución es comprar esta obra. Si tu amiga necesita una dosis extra de confianza, nada mejor que caer en las manos de Elísabet Benavent. La escritora trae una novela llena de magia con personajes muy diferentes como en la vida misma, y es que al final la vida es eso una historia tras otra. Con este libro, que ya tiene una portada de colores que dan ganas de regalarlo, aprenderás a aceptarte como eres y a valorar la vida de otra forma y con mas valentía. También puedes encontrarla en edición de bolsillo, por si tu amiga es de esas que lleva libros siempre en el bolso... es lo mas cómodo. ¿A que merece la pena? Es recomendable que lo leas de lunes a jueves, en el camino al trabajo.

12. Guía de alimentación y estilo de vida saludable en 28 días, Kayla Fitness (Libros Cúpula)

Si tienes una amiga muy (muuuuuy) deportista y que son de esos que no se quitan la pulsera de las calorías para nada, tienes que agregar a su rutina nuestro libro favorito para ellas. Kayla Fitness se ha hecho conocida mundialmente por su método para llevar una vida equilibrada y sana combinada con el deporte. Ahora presenta su libro con la guía definitiva para que cojas la rutina de hábitos saludables durante más tiempo. Su libro no está orientado a bajar de peso, sino a llevar un estilo de vida saludable y también mental. En el libro encontrarás, además, numerosas recetas creadas por Kayla para que tus menús semanales sean sanos pero también deliciosos. ¿A quién no le apetece depespejar la mente en la cocina? Cocinar es súper divertido.

13. Mis recetas más saludables, Gordon Ramsey (Grijalbo)

Para las más foodies, hemos elegido el libro de uno de los chefs más populares, Gordon Ramsey. Este chef, con nada menos que 14 estrellas Michelin, tiene multitud de recetas basadas en una cocina sana, sencilla y tradicional. Sus recetas nos ayudan a aprovechar todos los alimentos que tenemos en casa y poder crear platos deliciosos e innovadores. El total de recetas disponible entre sus páginas es enorme. Además, si le regalas a tu amiga este libro, ya sabes que cualquier cena en su casa en garantía asegurada. Aunque si quieres hacerle un regalo de diez, échale un vistazo a los más de 30 restaurantes que tiene el chef por todo el mundo. ¡Seguro que os encantaría ir y probar algunos de sus platos más originales! Si no te sobra dinero en el monedero, siempre puedes probar a hacerlas en tu casa. Hogar, dulce hogar.

14. Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, Héctor García y Francesc Miralles (Urano)

Según los japoneses todo el mundo tiene una razón de ser para existir. Si tienes una amiga muy zen que le encantan los libros basados en la mente humana, puedes probar a regalar este, que es uno de nuestros favoritos. El libro analiza cómo los japoneses concentran toda su fuerza en mantener de forma constante una energía positiva. Esto les ayuda a sentirse casi como en un spa lleno de vitalidad y que les ayuda a vivir muchos años. Ahora bien... imagínate que lo lees las mañanas de lunes a primera hora, ¿a que te sientes más animada? Si prefieres hacerlo un jueves, pues también, porque es fantástico para despertar el ánimo todas las mananas. Vamos, que si decides hacerte con él por internet, estarás rezando para recibir el envío, porque es totalmente curativo.

15. Berta Isla, Javier Marías (Alfaguara)

Es uno de los libros más alabados desde que se publicara, allá por 2017. Su autor, Javier Marías, siempre sorprende con sus novelas, plagadas de detalles que no son fáciles de apreciar en otros escritores... y Berta Isla es una de ellas. La historia de los dos protagonista te mantendrá en suspense constantemente... Un suspense sano, no vayamos a agregar otro ingrediente al asunto. Habla de una historia de amor frágil y llena de secretos que cualquiera querría tener en sus manos o en su bolso, porque el hecho de que lo hayan publicado en formato bolsillo anima a cualquiera a comprar este libro. Su narrativa engancha desde el primer momento, por lo que devorarás sus páginas rápidamente y crearás en tu mente fotos y paisajes en los que te imaginarías a sus personajes. Muchos críticos la han catalogado incluso de una novela excepcional, así que no dudes en comprar un ejemplar... O, más bien, regala esta novela a una mujer, ¡que hoy es su día!

