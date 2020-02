Cortes de pelo para niño y para niña: ¿cuál es el que mejor le sienta a tu hijo?

Habrás oído hablar de que el corte de pelo, los peinados o el color de su cabello dice mucho de una persona. Son muchos los significados que se le atribuyen, como la creatividad, la timidez o la seguridad en uno mismo. Por eso, es fundamental que desde bien pequeños tengamos la oportunidad de mostrarnos como realmente nos sentimos, una actitud que en el futuro siempre se reflejará de cara a los demás.

En el caso de los niños, es importantísimo que tengas en cuenta cómo quiere tu hijo llevar su cabello. De lo contrario, cuando sea mayor probablemente aborrezca algún peinado que de pequeño se sintiera obligado a llevar (seguramente conozcas a algunos que de pequeños preferían lucir una cresta o una media melena, pero siempre lo llevaban al gusto de sus padres).

También es cierto que el aspecto de los niños y las niñas depende en gran medida de las tendencias del momento en el que son los más pequeños de la casa. Por suerte, ahora tenemos una larga lista de referencias y ejemplos que nos pueden inspirar en el momento de ir a la peluquería.

En la actualidad, podemos decir con contundencia que no hay cortes de pelo o peinados para niños que sean radicalmente diferentes a los que puedan lucir las niñas. Teniendo lo inclusivo y lo diverso por norma, podrás encontrar una gran variedad de estilos modernos que seguramente atienda más a las necesidades de tus hijos.

Generalmente, en lugar de seguir la moda, las madres y los padres tienen tendencia a los cortes clásicos, esto es, corto para ellos y melena corta para las niñas. Esto se debe a los estándares de belleza de toda la vida, peor no quiere decir que sea lo más acertado. Si acaso, es lo más fácil, puesto que para ambos es un motivo de despreocupación todas las mañanas con las prisas antes de ir al colegio. Además, es mucho más fácil y cómodo que el peinado de los mas pequeños perdure durante toda la jornada escolar.

Pero, como hemos dicho, lo ideal es que les dejes elegir su peinado para que él mismo se sienta más cómodo. ¿Que le apetece lucir una cresta? ¡Dale el capricho! Además, en el momento en que le tengas que peinar vas a encontrar múltiples opciones para elegir. Así, puedes dejar la cresta de punta con fijador, peinada y lisa, con los laterales rapados al cero... Y no temas, el pelo crece, probablemente tus pequeños agradecerán con los anos que les dejaste ir como ellos querían. Es más, teniendo a manos internet, donde hay galerías de fotos de todo tipo (por ejemplo, en Instagram) para darte ideas, sería ridículo que no pasaras de los cortes clásicos habituales en lugar de probar con un peinado moderno o adaptado a las últimas tendencias.

Aunque a los niños les sienta bien cualquier corte de pelo o peinado, también podemos valorar cuál es el que mejor se adaptará a las características de su cabello. Por ejemplo, si tiene el pelo rizado, siempre le sentará mejor el pelo largo que muy corto. Ya que tiene la oportunidad de mostrar unos preciosos rizos o un increíble pelo afro, ¿por qué arrebatarle su naturaleza con una máquina de afeitar? En este caso, debes tener en cuenta que nunca le irá bien un flequillo (ya sea recto o ladeado) y que debes cuidar mucho el pelo de tu pequeño para que no se enrede.

El primer corte de pelo

Cada persona es un mundo y eso bien se puede descifrar desde que somos pequeños. En muchas ocasiones podemos comprobar cómo hay bebés que nacen con mucho pelo y otros que presentan menos cantidad. En todo caso, su pelo es extremadamente delicado durante los primeros meses, cuando no aparece en ciertas zonas de la cabeza (sobre todo, por encima de la nuca) debido a que ellos solos no la pueden sostener.

En realidad, no hay una fecha concreta para hacerlo: es pura cuestión de estética. La lógica sensibilidad de los más pequeños se hace visible en algunos momentos de sus primeras semanas, cuando se les cae el pelo en algunas partes. No obstante, si prefieres que tu bebé muestre una cabellera uniforme, puedes probar a cortarlo con unas tijeras de punta roma.

Antes de empezar, toma muchas precauciones: sujeta su cabeza con firmeza para que el bebé no pueda hacer movimientos bruscos y nunca lo dejes solo con las tijeras. Lo ideal es que en este momento se encuentren dos adultos con el bebe. Además, debes esperar al momento indicado, puesto que se puede alterar también por la presencia de la tijera o el ruido de la maquinilla si decides usarla. En ningún caso utilices una cuchilla para cortar el pelo, podrías provocar laceraciones en el delicado cuero cabelludo del bebé.

Cómo cuidar el pelo de los más pequeños

¿Os acordáis de Giosuè Orefice, el niño de La vida es bella? Efectivamente, Roberto Benigni supo cómo plasmar de forma exquisita la aversión que tienen los niños a la ducha. Y es que no es nada fácil que los más pequeños se presten a lavar su cabello. La mejor manera de hacerlo es entreteniéndoles para que no se agobien y permitan un lavado correcto. Para ello, podrás hacer que jugáis a estar en la peluquería o lavarlo con un champú seco, además de utilizar una visera de baño para que no les entre agua en los ojos.

Una vez hayas ganado la batalla, es recomendable que utilices acondicionador para poder desenredarlo sin tirones (ten muy en cuenta este producto si el pelo de tus niños es rizado). Además, si usas aceite mientras el pelo esté húmedo, será mas fácil peinarlo después. Para ello, tendrás que utilizar un cepillo acorde a la edad y el tipo de cabello de tu bebe. Para terminar, sécalo bien y evita hacer coletas o trenzas para que no haya zonas del cabello que queden mojadas. Es preferible hacerlo dos veces a la semana y no más, para evitar que el cabello de los niños se debilite.

¿Lo corto en casa o voy a la peluquería?

Si no tienes tiempo o quieres ahorrarte algo de dinero, una buena opción es cortar el pelo a los niños en casa. Pero ojo, aunque hemos dicho anteriormente que no tienes por qué tener miedo a arriesgar con un peinado a la última moda es aconsejable que, si optas por algo lejano a lo clásico, acudas a una peluquería.

Lo ideal es que lo hagas en casa solo si vas a usar maquinilla o el corte de pelo es fácil. De no ser así, acude a un salón de belleza para niños. Aunque allí puede que no te ahorres la posible rabieta de tu niño o niña (que suelen tener el mismo pavor a las tijeras que a las herramientas de los dentistas), también debes pensar que un profesional siempre dejará un acabado perfecto en el cabello de los mas pequeños, por ejemplo, con los lados completamente igualados o un buen flequillo recto.





Puede interesarte:

Cómo eliminar los piojos: trucos para prevenirlos y acabar con ellos

Tendencias de moda infantil

Percentil infantil: mide la evolución de tu hijo