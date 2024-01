Cómo aplicar los polvos bronceadores para un look de impacto

Los polvos bronceadores son un arma de doble filo. Bien utilizados te dan el tono que buscas, pero una aplicación deficiente puede volverse en tu contra.

Especialmente en invierno, que pasas buena parte del tiempo en interiores por causa del frío, es muy útil contar con los polvos bronceadores como un aliado. Un tono excesivamente pálido no resulta tan atractivo como uno más oscuro, pero el problema que presenta el querer lucir siempre una piel canela es que no es fácil dar con el punto exacto para lograr que el efecto sea natural.



Hay quien echa mano de las lámparas de rayos UVA, pero ésta formula suele producir un resultado demasiado artificial y poco saludable. Lucir un bronceado veraniego en pleno mes de Enero resulta un tanto forzado, por lo que los polvos bronceadores pueden ser la solución. Ahora bien, necesitas aplicarlos correctamente, porque si no tu piel puede verse con manchas o con un tono excesivamente anaranjado. Y hoy te vamos a decir cómo hacerlo, así que toma buena nota.

Elegir el polvo y la brocha adecuados

Hay dos factores a considerar, uno el tipo de polvo que usas y el otro el tipo de brocha que empleas para aplicarlos. Respecto al primer punto, es necesario entender que dependiendo de si el polvo es satinado, con efecto glow o mate, va a producir un acabado distinto. Como el objetivo que buscamos es conseguir un efecto natural, el polvo satinado es la mejor elección, ya que es el que mejor te va a proporcionar dicho efecto.



Tampoco vale cualquier brocha para aplicar los polvos bronceadores. La principal recomendación es que sea suelta, de manera que no provoque efecto máscara y difumine bien los polvos. Pero entre la amplia variedad de brochas existentes, tendrás que experimentar hasta encontrar la que te proporcione el resultado que pretendes lograr.

La mejor forma de aplicarlos

Si ya tienes los polvos y has probado diferentes tipos de brochas hasta encontrar la que produce resultados más naturales, llega el momento de aplicarlos, y para ello hay una técnica que las especialistas en estilismo aplican y que te vamos a mostrar.



Consiste en tomar la brocha con el polvo y dibujar una especie de número 3 sobre el rostro. Comenzando desde un lado de la frente, cerca del nacimiento del cabello, baja la brocha hasta el pómulo , y después continúa hasta la parte inferior de la mandíbula. Las maquilladoras profesionales aplican el polvo bronceador de este modo porque porque así resaltan los tres puntos clave de la cara y marcan el contorno de ésta, lo que produce unos resultados mucho mejores.



Así que, ahora que sabes todo sobre la mejor forma de aplicar los polvos bronceadores, ya estás lista para lucir más espectacular que nunca ¡aunque sea en pleno invierno!