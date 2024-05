¿Funcionan los sérums para hacer crecer las pestañas? La opinión de los dermatólogos

Los sérums para pestañas son uno de los productos más virales del momento. Pero, ¿realmente funcionan para que crezcan las pestañas?

Los sérums para pestañas están causando furor en las redes. Día tras día vemos a las influencers utilizándolos para hacer crecer sus pestañas y que se vean más largas y fuertes.



Sin embargo, no es un producto económico y, además, da un poco de pereza incorporar otro producto más a la rutina de belleza, ¡no vamos a negarlo!



Pero, ¿realmente funciona o no hace nada? ¡Esto es lo que opinan los dermatólogos!

La verdad sobre los sérums de pestañas

El dermatólogo Simon Scarano ha publicado un vídeo hace unos añitos en el que responde numerosas preguntas, entre ellas, acerca de si funcionan o no los sérums de pestañas. Si lo pones en el minuto 1:11:53 verás la respuesta.



Según este dermatólogo, los sérums para pestañas no hacen nada. Asegura que no hay ningún tipo de base científica que lo respalde.



Sin embargo, en el mismo vídeo sí recomienda el Latisse, que es el nombre comercial del medicamento bimatoprost. Se usa para aumentar el largo, el grosor e incluso el color oscuro de las pestañas. Pero para que te hagas una idea se utiliza en tratamientos de quimioterapia contra el cáncer.

En este Tik Tok, la usuaria brentello_derma, dermatóloga, nos habla de los sérums con pestañas. En esta ocasión, esta dermatóloga sí habla bien de tres sérums de pestañas, donde afirma que mantienen las pestañas sanas y potencia su crecimiento.



Por ejemplo, recomienda el sérum de pestañas de Sesderma, que puedes comprar en Amazon a un precio genial y tiene muy buena crítica. Si no te convence mucho la crítica del dermatólogo anterior y te apetece probarlo en tus propias pestañas, puedes probar con este.

Mi opinión como usuaria tras haberlo probado un mes

Tras el boom del sérum de pestañas me lo compré y me lo eché de forma diaria por las noches, antes de irme a dormir. La forma de aplicación no me gusta mucho porque a veces entra producto en el ojo y resulta incómodo.



El problema es que aparte de ser un producto un pelín caro no noté ninguna diferencia. Ni vi mis pestañas con más volumen ni tampoco las noté especialmente más fuertes. Lo que me funciona bien para tener las pestañas largas es usar un rimmel XXL.

¿Qué te parece? ¿Te animas a utilizarlo o ya lo has probado sin resultados?