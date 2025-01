El día de los enamorados se acerca, y es el momento perfecto para lucir una manicura elegante y bonita que celebre el amor este próximo 14 de febrero. ¿Corazones por todas partes? ¿Un vibrante color rojo? ¿O tal vez un divertido diseño? ¡Te presentamos hasta 20 opciones distintas!

20 fotos e ideas de manicuras para San Valentín 2025

A estas alturas sabemos que las uñas semipermanentes son ideales para disfrutar durante 2 o 3 semanas de unas uñas perfectas sin tener que preocuparte. Además, puedes elegir el diseño que más encaje contigo, incluso con corazones o detalles románticos de San Valentín. Si te apetece probar, echa un vistazo a los siguientes diseños que te proponemos a continuación. ¡Son ideales!



1. Una mezcla de corazones y rojo para celebrar el amor

Qué mejor ocasión que esta, para presumir de una bonita manicura que mezcla corazones y color rojo, dos indispensables en el día de los enamorados. Esta propuesta nos parece de lo más elegante y moderna. ¿Qué opinas?



2. Uñas en tonos blancos, rojos y dorados

Si quieres darle un toque más original a tu manicura de San Valentín, te dejamos por aquí esta bonita propuesta que rompe con los típicos tonos pastel y combina diseños en tonos blancos, dorados y rojo. ¡Es lo más!

3. Uñas en un vibrante color rosa

El rosa es uno de los colores que más nos recuerda al día de los enamorados. Este tono rosa vibrante nos parece todo un acierto para celebrar este día y presumir de una manicura llena de personalidad. Si quieres darle un toque más romántico, puedes añadirle pequeños diseños de corazones en rojo. ¡Triunfarás!

4. Uñas finitas con base blanca

Si prefieres algo más discreto, pero aun así tienes ganas de hacer un pequeño guiño al día de los enamorados, este diseño es para ti. Nos parece sutil, elegante... ¡Y perfecto para la ocasión!

5. Uñas francesas con dibujos

Este día nos permite jugar con distintos colores y diseños como puedes ver en esta propuesta. Si te apetece combinar varios elementos en tus uñas, opta por esta alternativa con la que disfrutarás de una francesa roja, corazones y algunos complementos en plateado. ¡Muy original!

6. Uñas de San Valentín con corazones que brillan

Como sabes, los metalizados siguen siendo tendencia y qué mejor que aprovechar esta fecha para elegir pequeños diseños de corazones en rosa brillante. ¡Irás a la última!

7. Uñas de San Valentín románticas y modernas

Este diseño nos parece lo más para este día. Combina los colores típicos del día de los enamorados: rosa y rojo, con las uñas metalizadas en tonos plateado. Es una forma original y única de celebrar este día con una manicura en tendencia. ¡Nos encanta!

8. Con corazones plateados que enamoran

Esta opción con pequeños corazones en tonos plateados es un éxito total. Es sutil y elegante, perfecta para el día a día. De hecho, nos recuerda a la manicura francesa, pero con un toque más moderno y actual. ¡Ideal!

9. Uñas con corazones rojos

Un acierto seguro es apostar por los corazones rojos para celebrar el día de los enamorados. Es el elemento indispensable en San Valentín y como romántica empedernida que eres, esta manicura se convertirá en tu gran aliada. ¡Pruébala!

10. Todo al rojo

Si bien es cierto que esta manicura no tiene truco alguno, el color rojo no deja de ser una de las elecciones favoritas para el día de los enamorados. Combina perfectamente con todo y no pasa nunca de moda.

11. Uñas en tonos verdes

Si en tu caso prefieres salir del típico color rojo o rosa en este día, te presentamos esta propuesta en tonos verdes, que no te defraudará. Además, el color verde oliva es tendencia esta temporada y nos parece una elección muy acertada para esta época.

12. Uñas con detalles de corazones

Cualquier detalle, por pequeño que sea, cuenta. Esta opción nos parece bonita y elegante como guiño al día de los enamorados. Combina la emblemática manicura en color rojo, que no pasa de moda, con un pequeño diseño de corazones que evoca el romanticismo y la pasión. ¡Perfecta!

13. Uñas en rojo con detalle en blanco y corazón rojo

Esta manicura se va a convertir en una de las grandes favoritas para este 14 de febrero. Es ideal si quieres apostarlo todo al rojo, pero con un sutil detalle en blanco para que se vea bien el corazón rojo. ¡Preciosa!

14. Uñas rosas con corazones en rojo

Si buscas una manicura de San Valentín muy femenina y chic, este diseño es ideal para ti. Es una manicura muy Barbie y la verdad es que nos ha robado el corazón. Eso sí, ¡la manicurista tiene trabajo para rato!

15. Uñas rosas con purpurina y corazones

Esta manicura también es muy Barbie y no podría gustarnos más. Es un mix de uñas rosas con un pequeño corazón en fucsia y purpurina rosa. Si buscas una manicura romántica, es perfecta.

16. Manicura francesa con detalles en blanco y corazones

La manicura francesa ha evolucionado y hoy en día encontramos muchas propuestas diferentes, como este diseño tan chulo para el día de los enamorados. ¡El detalle del corazón en blanco es una monada!

17. Uñas en porcelana con corazones

Este diseño de uñas se corona como uno de los más elegantes para San Valentín. Es ideal para las chicas que buscan una manicura sencilla y elegante, con mucha personalidad. Además, puedes poner tantos corazones como quieras.

18. Uñas negras con detalle de corazón

¿Eres más de negro que de rosa o rojo? Entonces, tenemos la manicura perfecta para ti. Este San Valentín, apuesta todo al negro. Es una manicura sencilla, elegante y con mucha personalidad. Ideal si buscas un diseño que sea mono pero sin resultar pesado. Además, queda genial en uñas pequeñas.

19. Uñas azules eléctrico con detalle de corazón

Estas uñas en azul brillante nos han enamorado por completo. Con el detalle de la uña de porcelana y el corazón azul a juego son una pasada de bonitas. Además, te permite huir de las manicuras uñas y rosas, que están mucho más vistas.

20. Uñas con letras de Love y amor

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Estas uñas con las letras de love y amor son una pasada de bonitas. Sobre todo si buscas una manicura de San Valentín más original, diferente y menos vista. ¡Solo para las chicas más valientes!





Y tú, ¿cuál eliges?