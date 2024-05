20 Aniversario de Felipe y Letizia: Un retrato familiar íntimo y relajado en los Jardines del Palacio Real

Los 4 miembros de la Realeza celebraron la ocasión tomándose una serie de fotografías vistiendo cómodos atuendos.

Fue en mayo de 2004 cuando los Reyes Felipe y Letizia contrajeron matrimonio cerca del Palacio Real, en la Catedral de la Almudena de Madrid. Han pasado desde entonces dos décadas, y se dispusieron a celebrar su aniversario de nupcias posando con sus hijas en los Jardines del Palacio en esta tan significativa ocasión. Para conmemorar este evento, la Casa de S.M. el Rey ha publicado algunas instantáneas en las que se observa a los Reyes junto a la Infanta Leonor y la Princesa de Asturias de una manera muy afectuosa y cercana.



Son once fotografías las que se divulgaron, de las cuales solo dos capturan a los cuatro miembros de la Familia Real juntos, y únicamente una retrata a la pareja sin sus hijas. En una de estas, se presenta un enfoque en el que la Reina aparece al frente, seguida por la Infanta Sofía, luego la Princesa Leonor, y finalmente el Rey. En otra imagen, los Reyes están posando en un banco con sus hijas de pie detrás de ellos.

En las demás imágenes se proyecta al Rey Felipe con cada una de sus hijas, así como a la Reina Letizia quien también les abraza. Para completar la colección de instantáneas de aniversario, además han compartido fotos de la futura reina y su hermana mientras conversan y posan en distintos puntos de los jardines del palacio.



La elaboración de estas fotografías, no obstante, no ha sido algo sencillo, según han comentado desde Zarzuela, pues la ocupada agenda de cada integrante de la Casa Real no fue tarea fácil de coordinar. Actualmente, la Infanta Sofía está en primer año de Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic College en Gales, al igual que hizo su hermana el año pasado, y la Princesa Leonor está cursando su primer año de formación militar en la Academia del Ejército de Tierra en Zaragoza.



Para esta sesión fotográfica, los cuatro han optado por vestirse de manera confortable. El Rey Felipe ha escogido una americana gris y pantalones azules, complementado con una camisa blanca de cuello abierto. Por otro lado, la Reina ha optado por un atuendo algo menos formal, con una chaqueta cruzada de tweed en rojo coral combinada con pantalones blancos y unas zapatillas cómodas que le resultan de ayuda para el neuroma de Morton, del cual padece nuevamente.



Las hijas de los reyes, por otro lado, nos han mostrado claramente sus diferencias de personalidad con sus estilos. Sofía ha elegido un top negro y unos vaqueros oscuros, mientras que Leonor, en contraste, ha optado por un conjunto totalmente blanco que ha combinado con una chaqueta azul.



Los reyes, a 20 años de su matrimonio.

Dos décadas después de su boda, la pareja sigue proyectando una imagen de familia unida y estable. En el momento del brindis durante la ceremonia, Don Felipe expresó ante todos los presentes el amor que le tiene a Doña Letizia, compartiendo unas palabras mientas tomaba de la mano a su esposa: “No puedo ni quiero ocultarlo, supongo que es evidente: Soy un hombre feliz. Y tengo la certeza de que esta felicidad proviene de la emoción de ver cumplido un deseo: Me he casado con la mujer que amo”.



La Familia Real se ha visto afectada por varios escándalos con el paso del tiempo, siendo el más reciente la supuesta relación de Letizia con su excuñado Jaime del Burgo. No obstante, la pareja ha mantenido su unión sin hacer declaraciones oficiales al respecto. Este evento incluso ha subrayado la estrecha relación de la infanta Sofía y la Princesa Leonor con su madre, pues durante la jura de bandera de la Princesa en Zaragoza, Letizia apareció con una expresión más seria de lo habitual, que Leonor logró suavizar con un abrazo.

Ya han salido de casa las dos hijas de los reyes, pero permanecen aún cerca de sus padres, y a pesar de las polémicas que con frecuencia se viven en la casa Borbón, los cuatro prefieren mantearse al margen mientras siguen consolidando su unión, demostrando el cariño mutuo que se tienen en esta serie de fotografías.