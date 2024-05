¡Alerta Bennifer! Ben Affleck y Jennifer López reaparecen juntos en una fiesta de graduación tras los rumores de crisis

Los rumores de crisis en la pareja son cada día mayores, pero ahora se les ha visto juntos

La pareja se casó en 2022, pero parece que Ben no es muy amante de los paparazzis que persiguen a Jennifer por todas partes y su relación se agota por momentos.

¿Reconciliación a la vista?

JLo y Ben Affleck no están en su mejor momento. Hace unos días se publicaron unas fotos del actor en la que se asegura que es ahora su residencia y se reavivaron las especulaciones sobre su separación inminente. El portal TMZ mostró unas imágenes de Affleck paseando por el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, dónde se aseguraba que ya llevaba durmiendo más de una semana.

Además de las numerosas ausencias de Affleck en los compromisos de Jennifer, la propia cantante fue la responsable de hacer que se hable de ellos de nuevo, ya que decidió dar “Me gusta” a un post de Instagram en el que se hablaba de “relaciones rotas”.

Tras dos semanas en las que parece que han estado separados, la noticia es que se les ha vuelto a ver juntos acudiendo a la fiesta de graduación de la hija mayor del actor, Violet, de 18 años, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner. Su madre no acudió, ya que ya lo había celebrado con ella por separado y publicó un video en Instagram para celebrar la ocasión.

Aunque esto podría haber ayudado a disipar los rumores, en realidad, no ha hecho más que aumentarlos debido a las caras de los protagonistas, que no parecían estar disfrutando de la fiesta.

Celebrando el final del instituto

Al evento acudieron familiares y amigos este pasado jueves 30 en Los Ángeles. La madre del actor, Anne Bold también estuvo allí, pero a pesar de ello, los fotógrafos no consiguieron captar ningún gesto cariñoso entre las pareja. Las miradas desafiantes de Ben mantuvieron alejados a los reporteros, que no osaron acercarse a preguntar.

López por su parte lucía muy elegante con un vestido floral de Christian Dior, maxigafas y tacones transparentes, mientras que él optó por traje de chaqueta gris y camisa blanca; llevaba una gran cesta con papel de regalo rosa dentro, lo que hace pensar en un regalo para su hija. Un detalle que no pasó desapercibido fue cómo mantuvieron sus manos izquierdas escondidas de las cámaras en todo momento, a sabiendas de que buscan fotografiar sus manos sin los anillos de bodas.

Tras la fiesta, se fueron juntos en el mismo coche en dirección a la residencia de Brentwood, pero al poco tiempo se pudo ver a Jennifer abandonar el domicilio en su propio vehículo.

La última vez que se les pudo ver juntos también fue en un evento gracias a los hijos de Ben. EL 19 de mayo acudieron a una representación teatral en la que participaba Fin, de 15 años, después de que no se les hubiera visto juntos por Nueva York desde finales de marzo.