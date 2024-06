Jennifer López cancela su gira de verano tras los rumores de crisis con Ben Affleck

La última aparición pública de J-Lo confirma que la artista está pasando por un momento complicado, y las especulaciones se disparan. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Salir de compras suele ser una buena terapia cuando no te encuentras con el mejor ánimo. Quizás es lo que pensó J-Lo, que ha sido vista recientemente saliendo de una tienda de Gucci en Los Angeles, aunque a juzgar por su lenguaje corporal y su expresión, la “terapia” no parece haber sido muy exitosa.



La cantante y actriz fue fotografiada cabizbaja y reflejando una expresión de preocupación en su rostro más que evidente. Algo que tampoco sorprende ya que a raíz de las últimas noticias que se han conocido se sabe que su situación personal no pasa por el mejor momento. A los rumores de crisis en su matrimonio con Ben Affleck ahora se suman cuestiones profesionales que no hacen sino crear más inquietud acerca de su futuro.

La cancelación de su gira

Estaba previsto que este 26 de Junio comenzara su gira 'This is me... Live'. Su primer concierto iba a tener lugar en Orlando (Florida) y las entradas ya estaban vendidas. Sin embargo, de manera sorpresiva, Jennifer López anunció que esta gira se cancelaba. “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que os lo compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima"



En total la gira consistía en 37 conciertos que de momento no se celebrarán, ya que la artista ha decidido tomarse un tiempo para estar con sus seres queridos, pero sin entrar en detalle acerca de los motivos que la han impulsado a tomar esta decisión. Se maneja como posible motivo de esta suspensión que J-Lo no se encuentra en el mejor estado de ánimo para afrontar una gira tan exigente debido a que su situación sentimental es más delicada de lo que se intuía.

¿El fin de su relación con Ben Affleck?

Todas las parejas pasan por momentos difíciles, y la formada por Ben Affleck y Jennifer López no es una excepción. Sin embargo, lo que se intuía como una simple crísis de pareja podría ser algo más. Aunque apenas hace un año de su boda, algunas personas cercanas manifiestan que las discusiones entre ambos son frecuentes.



¿Hay que empezar a manejar la hipótesis de una ruptura definitiva? Por ahora ellos no han confirmado ni desmentido que vaya a ser así. No obstante recientemente se preguntó a la cantante por si era cierto que Ben Affleck lleve ya algún tiempo durmiendo fuera del domicilio conyugal, y ella no quiso pronunciarse, mostrándose visiblemente molesta ante la cuestión.



Los indicios acerca de una crisis profunda ya se habían puesto de manifiesto en las últimas apariciones públicas de ambos, en las que se captaba un inusual grado de tensión entre ellos. Los acontecimientos recientes no hacen más que echar leña al fuego de la especulación.