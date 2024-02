La noche del 13 de febrero, Jennifer Lopez y Ben Affleck nos regalaron el momento más romántico de su historia de amor en el estreno de "This Is Me... Now: A Love Story", un documental que llega a Amazon Prime Video justo a tiempo para celebrar San Valentín.

Un sueño hecho realidad

Este proyecto tan especial para Jennifer ha sido un viaje lleno de emociones. La cinta, un musical que nos lleva tras bambalinas de la creación de su nuevo disco, es una oda a la pasión, la resiliencia y, por supuesto, al amor. Ben ha sido su mayor apoyo durante todo el proceso, animándola a seguir adelante y a creer en sí misma.



"Pensaba: 'Pero si yo no escribo, yo no hago esto'. Y él me decía: 'Claro que lo haces, tú escribes, diriges, produces, coreografías, lo haces todo. Empieza paso a paso, empieza apropiándote de esa pequeña parte que tú eres", recordó Jennifer en una reciente rueda de prensa.

Un amor de película

La historia de amor de Jennifer y Ben es tan épica como la del Titanic, y eso es lo que inspiró al director Dave Meyers para crear este documental. "Metafóricamente, es verdad. Todo nace de cuando ella me confesó el dolor que, específicamente, sintió cuando rompió con Ben esa primera vez. Hubo mucha honestidad en esa primera reunión con ella, así que el factor corazón se convirtió en una especie de Titanic en forma de metáfora con todo aquello que me estaba dando", explicó Meyers.



Loading...

Este documental no solo es un viaje musical a través de la vida de Jennifer, sino que también es una oda a su historia de amor con Ben Affleck. La pareja, que se casó en julio de 2022, ha demostrado que su amor es más fuerte que nunca, y nos han dejado con el corazón palpitando con sus miradas cómplices y sus gestos de cariño.



"This Is Me... Now: A Love Story" es un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres. Jennifer nos enseña que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, que el amor verdadero puede llegar en cualquier momento y que debemos ser fieles a nosotras mismas por encima de todo.

Complicidad y pasión en la alfombra roja

Durante la premiere, la pareja derrochó amor y complicidad en la alfombra roja. Las miradas, las sonrisas, los abrazos... todo demostraba que su relación está más fuerte que nunca.



Jennifer deslumbró con un vestido de Zuhair Murad, con falda bordada con los símbolos del zodiaco, un guiño a su fascinación por la astrología. Ben, por su parte, lució un elegante traje azul marino.



No te pierdas "This Is Me... Now: A Love Story" en Amazon Prime Video a partir del 16 de febrero. ¡Prepárate para una experiencia llena de música, emociones y amor!