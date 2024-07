Jennifer López rescata una canción de 2021 que relevaría detalles sobre la crisis en su matrimonio con Ben Affleck

Los rumores de divorcio se endurecen tras la publicación de la cantante en sus redes sociales

La relación de JLo y Ben Affleck parece que se acerca a su fin. Según el sitio Page Six los amigos de la pareja aseguran que la pareja de famosos está sopesando las consecuencias de una posible separación.

Una canción sobre el empoderamiento

Otro de los detalles que hacen pensar en la inminencia del divorcio son las publicaciones de Jennifer en sus redes sociales. La cantante ha compartido un video de su canción de 2021 junto a Rauw Alejandro en su Instagram. La canción en cuestión se titula 'Cambia el paso’ y en su letra lanza mensajes de empoderamiento y superación personal: "Su vida es mejor ahora sin él, ella no necesita a nadie para estar bien, ella no falla, ella no falla”. JLo la compartió originalmente acompañada del título de la canción, pero al cabo de unas horas lo modificó a “Happy Anniversary Cambia El Paso”, pero sus seguidores consideran que es una canción premonitoria del fin de su relación y un medio de sanación similar a las canciones publicadas por Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué.

La canción fue publicada originalmente en julio de 2021 tras su ruptura con Alex Rodriguez y la ha recordado este 7 de julio unos días después de haber pasado la fiesta del 4 de julio sola en Nueva York, mientras que su marido estaba en Los Ángeles

Su hogar en venta

Jennifer de 54 y Ben de 51 no están juntos desde hace varias semanas ya que decidieron pasar el verano por separado. Además se ha sabido que han puesto a la venta su mansión de Beverly Hills. Esta casa la compraron unas semanas después de firmar su matrimonio por 60 millones de dólares y lo que fue su hogar durante muy poco tiempo es una propiedad de 12 dormitorios y 24 baños. El matrimonio la adquirió en mayo de 2023 y aunque apenas han vivido allí ahora se vende por 68 millones.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

A pesar de que los más cercanos a la pareja aseguran que ella sigue enamorada, también afirman que su salud mental ha sufrido mucho en los años de matrimonio y parece que ya ha decidido buscar paz y priorizar su bienestar y el de su familia. Por otro lado, el divorcio se presentaría como una gran batalla, ya que JLo estaría dispuesta a vengarse y tratar de recuperar cada céntimo gastado durante el matrimonio. El alto costo de vida de la pareja parece haber sido cubierto en gran parte por las finanzas de Jennifer y ahora estaría luchando por una jugosa compensación.