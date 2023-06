Ashley Graham incendia Internet con esta foto caliente en microbikini de leopardo

Una de las publicaciones de Instagram más recientes de Ashley Graham nos muestra a la modelo luciendo un diminuto bikini de leopardo.

Con casi 21 millones de seguidores, Ashley Graham sabe muy bien que sus publicaciones en Instagram no pasan desapercibidas. Una de las más recientes nos muestra a la modelo luciendo un diminuto bikini de leopardo durante sus vacaciones en la costa francesa.



Lucir un revelador bikini durante el verano parecía estar vetado para todas aquellas mujeres cuyo cuerpo no cumpliera con los más exigentes cánones de belleza. Hasta que llegó Ashley Graham y lo cambió todo. La modelo, que rompió con todos los estereotipos existentes, no pierde ocasión para hacer gala de su filosofía “Body positive”, que propugna la aceptación del propio cuerpo como mejor forma de ser feliz. Algo que tiene todo el sentido porque, ¿quién es nadie para criticar tus elecciones de vestuario por el hecho de no tener un cuerpo determinado?

La autoconfianza es sexy

Una de las razones del tremendo éxito de Ashley Graham en redes es que su personalidad emana autoconfianza. Una mujer segura de si misma lo demuestra con sus actos, y aunque lucir un bikini no parezca a primera vista un acto revolucionario, para muchas de sus seguidoras es un refuerzo a la hora de tomar esa decisión. No hay que pasar por alto que todavía son mayoría los mensajes que transmiten la idea de que la belleza se rige por unos cánones concretos.



Por eso, cuando alguien que no encaja en esos cánones se sale de la norma, es comprensible que pueda temer las reacciones a su alrededor. Ashley Graham es sexy sin que su cuerpo sea perfecto bajo los parámetros tradicionales, y lo es porque se expone sin temor. No necesita aprobación externa. Y curiosamente, es gracias a ello que la consigue.

Elige la ropa con la que te sientas cómoda

Ashley Graham es plenamente consciente de que sus publicaciones tienen una gran repercusión, y por eso trata de ayudar a otras mujeres a que se sientan tranquilas y relajadas con sus elecciones de vestuario. No se trata de que tengas que ponerte ropa sexy como el micro bikini de leopardo con el que ella se ha fotografiado. Por lo que aboga es porque te sientas libre a la hora de elegir.



Así pues, no tengas miedo de ponerte un bikini o cualquier otra prenda con la que te sientas cómoda. En primer lugar porque solo una minoría encaja en ese patrón de belleza tan exigente, pero lo más importante, porque demuestras personalidad. Y eso es tan atractivo o más que un físico de proporciones armoniosas.