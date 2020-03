Demi Lovato: 'Puedes aprender a quererte a ti misma de la forma que te mereces'

Demi Lovato ha vuelto al programa de Ellen DeGeneres para hablar sobre su adicción a las drogas y el desorden alimenticio que sufrió durante años. La cantante ha admitido que no recibió la ayuda que necesitaba: 'me sentía miserable'.

La noche de ayer Demi Lovato volvió a visitar una vez más el Show de Ellen DeGeneres para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo tema, I love me, una canción en la que explica que no necesita ni un novio, ni un compañero ni ninguna sustancia para quererse a sí misma. En esta ocasión, además, ha hablado sobre su recaída en el alcohol y las drogas en 2018 y la bulimia que padeció durante años. También confesó que no recibió la ayuda que necesitaba y que durante mucho tiempo sintió que su vida estaba controlada por muchas personas de su alrededor.

Llegó a la fama cuando tenía 10 años y con solo 17 ya había desarrollado adicción al alcohol, el cual utilizaba para lidiar con la fama. Así, la primera vez que dejó de beber, tenía 19 años: "Estuve sobria por primera vez cuando tenía 19 años, es decir, a una edad a la que ni siquiera se me permitía beber legalmente".



Pasaron seis años en los que Lovato se mantuvo alejada del alcohol y las drogas, pero en julio de 2018, sufrió una sobredosis que estuvo cerca de acabar con su vida. Y la cantante, que se caractriza por la sinceridad con la que se comunica con sus fans, no dudó entonces en hablar sobre sus sentimientos en su perfil de Instagram: "Si has recaído y tienes miedo de volver a pedir ayuda, es posible dar ese paso hacia la recuperación. Si estás vivo hoy, puedes volver. Tú lo vales".



La noche de ayer, Demi contó, además, que durante mucho tiempo no recibió la ayuda que necesitaba para superar sus problemas con la comida: "Durante estos últimos años siento que he vivido una vida que no era mía. He tenido problemas alimenticios que han pasado después a otros problemas, pero sentí que mi vida estaba siendo controlada por mucha gente a mi alrededor. Si tenía que estar en un hotel, sacaban el teléfono de mi habitación para que no pudiese pedir comida del servicio de habitaciones y si había fruta la sacaban porque eso era azúcar extra".



"Con el paso de los años iba de mal en peor, la gente controlaba lo que pedía en Starbucks y mis recibos del banco. Por cosas como esas era realemente infeliz", explicó. La cantante confesó que pidió ayuda pero no recibió lo que necesitaba. "Pensaba: 'llevo seis años sobria, pero soy miserable. Soy incluso más miserable que cuando bebía. ¿Por qué estoy sobria?'".



Después de su recaída en 2018, anunció en su perfil de Instagram que la próxima vez que supiésemos de ella, estaría cantando. Y así ha sido. En la reciente gala de los Grammy 2020, Lovato interpretó la canción Anyone, coescrita por ella, y hoy estrena I love me, una canción en la que reivindica la necesidad de amarnos a nosotros mismos.



Lovato afirma que ha sido ella quien ha tomado las decisiones que le han llevado al lugar en el que está hoy. "Puedes cruzar al otro lado y quizás encuentres baches, pero eres un 10 de 10, no debes olvidarlo. Y mientras asumas la responsabilidad, puedes avanazar, dejarlo atrás y aprender a quererte a ti misma de la manera que mereces".

