¡Edurne se despide de Got Talent! ¿Qué esconde su adiós tras 8 años?

La artista madrileña, Edurne, ha anunciado a través de sus redes sociales su salida de Got Talent España, programa en el que ha formado parte del jurado desde su primera edición en 2016.

¡Se cierra una etapa! Una decisión que, como ella misma confiesa, ha sido "difícil" de tomar, pero que marca el inicio de una nueva etapa.



Lágrimas, risas y un crecimiento personal imborrable resumen la experiencia de Edurne en el concurso. "Ha sido difícil", confiesa la artista, "pero he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia".



La cantante, quien representó a España en el Festival de Eurovisión de 2015, dedicó unas palabras de agradecimiento a 'Got Talent', destacando lo mucho que ha aprendido y crecido tanto profesional como personalmente durante su participación en el programa. "Me llevo un trocito de cada uno de ellos", mencionó refiriéndose a sus compañeros del jurado Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría y al presentador, Santi Millán.



La marcha de Edurne deja un hueco importante en el jurado de Got Talent. Ella era la única miembro del jurado que permanecía desde la primera edición, siendo testigo de la evolución del programa y de la gran variedad de talentos que han pisado su escenario.

Un nuevo capítulo en su carrera musical

La razón detrás de su marcha reside en su pasión por la música. "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco", explica con entusiasmo. "Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro", concluye con una sonrisa.

Con la salida de Edurne, se abre la incógnita sobre quién ocupará su lugar en el jurado. Un nuevo fichaje que dará un aire fresco al programa y que, sin duda, estará a la altura del talento que caracteriza a Got Talent España.