George Clooney vende su prestigiosa villa en el Lago Como, Italia, por una cifra millonaria

La villa que George Clooney posee en el Lago Como está en venta. Te contamos las razones y el precio que pide el actor por ella.

Vivir en la casa de una celebridad es un atractivo añadido para cualquier comprador. En el mercado inmobiliario, las residencias de actores y cantantes famosos se cotizan alto, y en el caso de la Villa que George Clooney posee en el Lago Como no iba a ser menos. Aunque no aparece en ningún portal de internet, los rumores son que desde hace algún tiempo está a la venta.



Como es de suponer,al tratarse de una villa de lujo ubicada en un entorno privilegiado, el precio no está al alcance de cualquiera. Se habla de que el comprador que esté interesado en adquirirla tendría que desembolsar más de 100 millones de euros.

Un buen negocio

Si Clooney lograra vender su villa por ese precio supondría para él y su pareja, la abogada Amal Clooney, un negocio redondo. Teniendo en cuenta que el actor la adquirió hace poco más de 20 años por un precio de 10 millones de dólares, esta transacción le dejaría unos más que jugosos beneficios.



En cualquier caso, lo que está descartado es que la venta sea por razones económicas. Y es que Clooney, además de su talento interpretativo, parece tener un don para los negocios. Una de sus últimas aventuras empresariales, la marca de tequila Casamigos, fue vendida por el actor al increíble precio de 1000 millones de dólares hace apenas unos años, de manera que su situación económica es más que desahogada.

Las razones de su marcha

Durante el verano George y Amal Clooney han seguido visitando la propiedad. Los lugareños afirman haberlos visto departir con amigos en restaurantes de la zona y asistiendo a eventos varios. Y es que aunque tengan pensado marcharse de allí, la pareja parece disfrutar mucho del entorno y sus habitantes.



Las razones por las que George Clooney quiere deshacerse de este inmueble son dos, principalmente. En primer lugar, porque su estancia va siempre acompañada de un enorme revuelo. Ya en 2010 se especuló con la venta de esta propiedad debido al constante acoso de los paparazzis. Y en segundo, porque recientemente, en 2021, la pareja compró una finca en la Provenza francesa y al parecer Amal Clooney prefiere pasar tiempo allí.



No obstante, se especula con que la pareja podría utilizar el dinero de esta venta para adquirir una nueva propiedad en Italia, donde se sienten muy a gusto, pero en este caso en un lugar menos accesible y que les permita tener un mayor grado de privacidad.