La estrella ha dicho en una entrevista de televisión que llevan separados desde el 2016, aunque no se han formalmente divorciado.

Will Smith, actor y productor de películas reconocidas, y la actriz Jada Pinkett Smith se casaron en 1997, no obstante, ahora sabemos que ya son 7 años que llevan en vidas separadas gracias a la confesión de Pinkett en una entrevista exclusiva a Today Show de la NBC, en donde también ha presentado sus memorias Worthy al público.



Próximamente, saldrán a la luz estas memorias en donde la actriz detalla y confiesa acerca de temas íntimos, como el estado conyugal que lleva con su todavía marido, pues a pesar de estar separados, no han formalizado su divorcio. "Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo", explica Pinkett en el show televisivo, enfatizando que la causa de la ruptura fue la acumulación de muchas cosas y no algo en específico.

Tal situación significa que ya llevaban 6 años de separación al momento de la gala de los óscares 2022, en la que se llevaron el protagonismo por el bofetón directo que Will Smith le dio al presentador de la gala, Chris Rock, por su comentario desatinado en referencia a la alopecia de la estrella.



Mucho se ha hablado y especulado acerca de la relación abierta que ambos decían mantener, sin embargo, la realidad es que ya es un largo tiempo en el que no están juntos. La causa por la que nunca hicieron pública esta situación, de acuerdo a Pikket, es porque no estaban aún preparados para esto, quien también afirmó haber prometido en algún momento que no existirían razones que causaran su divorcio, y aunque parece que sí las hay, confiesa en sus propias palabras: "Simplemente no he podido romper esa promesa".