En una noche llena de glamour y emociones en Sevilla, Rosalía se ha destacado como la gran protagonista de la 24.º gala de los Latin Grammy.

La gran anfitriona de la velada, Rosalía, no defraudó las expectativas al adueñarse de la alfombra roja con un espectacular vestido de encaje semitransparente. Este "naked dress", ya admirado en el desfile de Balenciaga de Primavera/Verano 2024, desató una ola de comentarios en redes sociales.



El look fue complementado por una melena extra larga ondulada y un maquillaje casi imperceptible que resaltaba su atractivo natural. Lo más llamativo, sin duda, fue el original peinado de cejas, conocido como Lion Lane, que aportó un toque transgresor a su look romántico.

El reencuentro entre Rosalía y Rauw Alejandro, expareja que rompió su relación en julio, marcó uno de los momentos más esperados de la noche. Aunque no se dejaron ver juntos, sus actuaciones en el escenario dieron mucho que hablar. Ambos artistas optaron por interpretar canciones de desamor de otros artistas, generando especulaciones sobre posibles indirectas entre ellos.

Rosalía abrió la gala con una versión de "Se nos rompió el amor" de Rocío Jurado, un homenaje a la música flamenca que resonó con fuerza en el escenario decorado con una tela blanca traslúcida. Muchos en las redes sociales interpretaron la elección de la canción como un mensaje hacia su ex, con quien compartió tres años de relación.



El cambio de vestuario de Rosalía, sustituyendo el vestido negro de encaje por otro del mismo tono y escote corazón firmado por Schiaparelli, no pasó desapercibido. Muchos lo interpretaron como un guiño al famoso "vestido de la venganza" de Lady Di, llevado en un día crucial para la princesa de Gales. En total, Rosalía cuenta con 12 Latin Grammy, siendo la única reconocida dos veces con el álbum del año.



Actuación completa de Rosalía en los #LatinGRAMMY celebrados en Sevilla pic.twitter.com/3vGpn6nkKR — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 16, 2023

La actuación de Rauw Alejandro, una hora después, intensificó el debate en las redes al versionar "Se fue" de Laura Pausini.

La elección de canciones nostálgicas sobre rupturas hizo que las actuaciones de ambos se volvieran virales, con los seguidores comentando la conexión con su propia historia de amor y desamor.

Esto de Rauw Alejandro cantando SE FUE de Laura Pausini si que no lo vimos venir… #LatinGRAMMY pic.twitter.com/JhYHcSUtpf — Edu Calle (@EduCalle_) November 16, 2023

Como curiosidad, Rauw Alejandro desfiló por la alfombra roja acompañado de su madre, demostrando ser uno de sus mayores apoyos tanto en lo musical como en lo personal.