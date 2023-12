La princesa de Gales publicó una foto familiar de ella celebrando la Navidad cuando tenía casi dos años.

¡Kate Middleton está recordando las celebraciones navideñas de su infancia! El lunes, la princesa de Gales compartió una foto familiar de ella sentada en una mesa de Navidad en 1983, solo unas semanas antes de cumplir 2 años, el 9 de enero de 1984.



La imagen muestra a Kate con un cárdigan oscuro y un vestido azul y blanco, junto con un colorido collar de cuentas, y con un notable parecido con su hijo, el príncipe Luis, de 5 años. Frente a Kate descansa un cuenco y algunas velas encendidas, mientras que algunas decoraciones festivas brillan detrás de ella.



Kate compartió la foto en las redes sociales como parte de su campaña de concientización Shaping Us que aborda las necesidades de los niños en sus primeros cinco años de vida. La campaña tiene casi un año de antigüedad y también fue la inspiración detrás de su concierto anual de villancicos navideños a principios de este mes en la Abadía de Westminster.

La transmisión del servicio será en el Reino Unido por medio de ITV en la víspera de Navidad e incluye a Luis y sus hermanos reales, el príncipe George, de 10 años, y la princesa Charlotte, de 8, junto con profesionales, personal y voluntarios de algunos de los bancos de bebés de Gran Bretaña.



En el período previo al desfile de Nochebuena, y para desarrollar su campaña, Kate también ha pedido a la gente que siga su ejemplo y comparta imágenes de sus primeras celebraciones navideñas.



El sábado, Kate, de 41 años, lanzó una nueva introducción al concierto festivo: "Bienvenidos a nuestro tercer servicio de villancicos en la Abadía de Westminster. La Navidad es una época en la que nos reunimos y celebramos el nacimiento de un bebé recién nacido".

"La llegada de cada bebé es un momento precioso y trascendental, nos reúne para reflexionar sobre nuevos comienzos y trae esperanza para el futuro. A lo largo de nuestras primeras interacciones, relaciones y experiencias, con aquellos que nos aman, incluso antes de que nazcamos, sentamos las bases de gran parte de lo que dependerá ese futuro", continuó. "Pero solo valorando y apoyando el papel vital de los adultos en el mundo de los niños, podemos esperar marcar la diferencia", expresa la Middleton.



"Y por eso los presentes de esta noche han sido invitados en reconocimiento a su apoyo a nuestros hijos más pequeños, ya que destacamos el papel fundamental que desempeñan en la crianza presente y crianza de la generación futura", dijo la princesa de Gales, refiriéndose al enfoque en Shaping Us en el servicio de este año.



"Desde padres y cuidadores, hasta educadores de la primera infancia, parteras, visitadores de salud y voluntarios de la comunidad, gracias por todo lo que hacen para ayudar a los miembros más jóvenes de nuestras comunidades a sentirse seguros, valorados y amados", dijo Kate. "Esto no solo está marcando una diferencia para los niños de hoy, sino que dará forma a un mundo más feliz, más saludable y más justo en el futuro", concluye.

En el período previo a las fiestas, Kate llevó a sus hijos a un banco de artículos para bebés, en Maidenhead, Berkshire, para ayudar a empacar regalos y provisiones para familias desfavorecidas. En un video que se muestra en las redes sociales del Palacio de Kensington, Kate conduce en la camioneta de la familia y ayuda a los niños a descargar las donaciones que trajeron.



A los hermanos reales se les dijo que los regalos y donaciones fueron clasificados por equipos de personas que dieron su tiempo de forma gratuita. "Ustedes son los voluntarios de esta noche", les dijo Kate a sus hijos.



Este año es la tercera vez que Kate organiza un concierto Together at Christmas. Los espectadores verán al príncipe William leyendo una historia de la Biblia durante el servicio. Se realizaron lecturas adicionales y cortometrajes de Micheal Ward, Emma Willis, Roman Kemp y Jim Broadbent. Un poema especialmente encargado por Joseph Coelho, el Laureado de los Niños, también fue entregado por Leonie Elliott.



Shaping Us es parte del compromiso continuo y a largo plazo de Kate para aumentar la conciencia sobre las necesidades de los niños menores de 5 años y las personas que los cuidan. La campaña tiene como objetivo unir a parteras, maestros de jardín de niños, académicos y expertos en desarrollo para promover el conocimiento y la comprensión de lo importante que es el 0 a 5 años de edad.