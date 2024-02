Kristen Stewart: La chica rebelde de Hollywood conquista Rolling Stone con una portada rompedora

Kristen Stewart, la icónica actriz que nos cautivó como Bella en Crepúsculo, ha vuelto a acaparar portadas, esta vez con una sesión de fotos atrevida, sensual y sin etiquetas para la revista Rolling Stone.

Olvídate de la vampiresa adolescente, Kristen se ha convertido en una guerrera queer dispuesta a luchar por la diversidad y la fluidez de género. Con 33 años y una carrera consolidada, la actriz no tiene miedo de mostrarse tal y como es: auténtica, libre y sin etiquetas.



Lejos de la Bella ingenua de Crepúsculo, las fotos de la revista nos muestran a una Kristen empoderada. Con un chaleco de cuero, braguitas de algodón y un corte de pelo 'mullet', luce como una guerrera dispuesta a conquistar el mundo. Esta transformación refleja su evolución personal y profesional, una artista que toma las riendas de su carrera y no teme romper moldes.



En la entrevista, Kristen no tiene pelos en la lengua y habla sin rodeos sobre su relación con Robert Pattinson y la saga que les lanzó al estrellato: "Rob y yo no podemos seguir hablando de Crepúsculo. Es como si te preguntaran por el último año de instituto durante décadas". La actriz está harta de ser definida por un solo papel y quiere que se la valore por su talento y su trabajo actual.

Kristen no ha elegido protagonizar la portada de Rolling Stone por casualidad. La actriz quiere reivindicar la visibilidad del colectivo LGBTQIA+ y demostrar que la sensualidad no tiene género. "Quiero hacer la cosa más gay que hayas visto en tu vida", afirma con rotundidad.



En su última película, "Love Lies Bleeding", interpreta a una mujer que se enamora de una fisicoculturista. Un papel que le ha permitido seguir explorando su lado más queer y reivindicar la diversidad en el cine.

Kristen se define como una persona fluida o genderfluid que no se siente limitada por las etiquetas. "Me lo he pasado muy bien jugando con todas las opciones", asegura. La actriz es un ejemplo de que no hay una única forma de ser mujer, hombre o cualquier otra identidad de género.

Con su actitud rompedora y su talento indiscutible, Kristen Stewart se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones. Una mujer que no tiene miedo de ser ella misma y que lucha por un mundo más diverso e inclusivo.



