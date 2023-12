Leonardo DiCaprio y su nueva aventura con Lottie Moss (25), la atrevida hermana de su ex Kate Moss

La vida amorosa del reconocido actor Leonardo DiCaprio, de 49 años, nunca deja de sorprender. Con un historial de relaciones fallidas, su preferencia por parejas menores de 25 años ha sido constante.

Nombres como Amber Valletta, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Madalina Ghenea, Erin Heatherton, Camila Morrone, Victoria Lamas, Meghan Roche, Vittoria Ceretti, entre otras, han pasado por la vida del protagonista de Titanic antes de alcanzar el cuarto de siglo.



Sin embargo, la noticia más reciente ha dejado boquiabiertos a muchos. DiCaprio fue visto en una noche animada el pasado miércoles 13 de diciembre en el famoso Chiltern Firehouse de Londres, conocido por atraer a celebridades como Bella Hadid y Dua Lipa. La atención se centró en el actor y su acompañante, Lottie Moss, la excéntrica hermana de la supermodelo británica Kate Moss, con quien DiCaprio también tuvo una relación en el pasado.



La información proporcionada por una fuente al Daily Mail revela que DiCaprio y Lottie compartieron momentos cercanos y risas en el club hasta altas horas de la madrugada. Ambos salieron del lugar ya casi por la mañana, generando especulaciones y conversaciones en torno a esta nueva conexión. El atuendo del actor, con una gorra negra y mascarilla, no pasó desapercibido.

The Sun también confirmó el encuentro, destacando la conexión entre Leo y Lottie, quienes llegaron por separado pero se unieron en una mesa con amigos. La cercanía entre ellos no pasó desapercibida, y la gente no pudo evitar comentar sobre la relación pasada de DiCaprio con Kate Moss y la "edad adecuada" de Lottie para el actor.



Lottie Moss, de 25 años, ha vivido a la sombra de su hermana mayor y ha intentado hacerse un nombre en la industria de la moda. Comenzó su carrera a los 16 años con Storm Model Management, la misma agencia que representó a personalidades como Carla Bruni, Cara Delevingne, Emma Watson, y, por supuesto, Kate Moss.



A pesar de trabajar para marcas prestigiosas como Chanel y Calvin Klein, Lottie ha enfrentado las inevitables comparaciones con su hermana. En 2021, dio un giro radical en su vida al convertirse en una estrella en OnlyFans. Con más de 615,000 seguidores en redes sociales, comparte contenido explícito en esta plataforma de suscripción, revelando una nueva faceta de su carrera.

Lottie no es ajena a la polémica; ha protagonizado noches de desenfreno, consumido drogas y documentado sus experiencias alocadas en redes sociales. A principios de este año, ingresó abiertamente a una clínica de rehabilitación, confesando sus luchas mientras cantaba: "No necesito a nadie para salvarme".



La conexión entre Leonardo DiCaprio y Lottie Moss ha desatado un torbellino de comentarios y especulaciones, dejando a todos ansiosos por descubrir los próximos capítulos de esta intrigante historia.