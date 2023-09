Gisele Bündchen revela sus técnicas para recuperarse tras el divorcio con Tom Brady y otros desafíos

Gisele Bündchen, la supermodelo icónica, se ha enfrentado a momentos desafiantes en su vida, desde su divorcio con Tom Brady hasta batallas personales contra la ansiedad y la depresión. En una exclusiva entrevista con People, Gisele comparte sus secretos para recuperarse y mantenerse fuerte.

En el otoño pasado, Gisele se enfrentaba a la dura realidad de su divorcio de Tom Brady después de 13 años de matrimonio. Pero eso no era todo lo que estaba en su plato. También tenía la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos, Ben y Vivian, mientras lidiaba con la mudanza de la familia de Nueva Inglaterra a Tampa Bay, Florida. Además, en privado, estaba preocupada por la salud de sus padres.



Gisele compartió que se siente como si la vida le hubiera lanzado desafíos constantemente. Sin embargo, ha aprendido a enfrentarlos con determinación. Durante estos tiempos difíciles, se ha apoyado en el ejercicio diario, la meditación y el tiempo al aire libre. Estos hábitos la han ayudado a mantenerse en equilibrio y a sobrellevar las dificultades.

Nuevos hábitos: Gisele dejó de beber alcohol, medita, practica deporte cada día y pasa tiempo al aire libre

Gisele tomó una decisión que sorprendió a muchos: "Justo después de cumplir 40 años, de hecho, sentí una gran diferencia entre cuando tomaba la copa de vino y cuando no la tomaba", explica. "Está socialmente aceptado tomar una copa de vino. Y la gente incluso dice: 'Oh, es saludable para ti'. Bueno, para mí no es saludable", confiesa con un tono sincero.



La meditación ha sido una herramienta fundamental en la vida de Gisele. Le permite observar sus emociones y reaccionar de manera proactiva en lugar de reactiva. "La meditación me permite dar un paso atrás y observar mis emociones", comparte.



También habla de su rutina de ejercicio "Hago ejercicio todos los días", revela con convicción. Su rutina incluye una combinación de caminatas, yoga y levantamiento de pesas. El ejercicio no solo la mantiene físicamente en forma, sino que también le brinda una sensación de equilibrio y energía.



Gisele defiende la importancia del cuidado personal, especialmente para las mujeres. Argumenta que cuando te sientes bien contigo misma, eres una mejor madre, amiga y persona en general. Destaca que nadie más puede tomar estas decisiones por ti y que ponerse en primer lugar es fundamental para poder cuidar de los demás.



Además enfatiza la importancia de la nutrición adecuada en su vida. Como parte de su enfoque en el bienestar, está lanzando su primer libro de cocina, "Nourish".

Un nuevo comienzo en Miami

Después de la separación, Gisele y sus hijos se mudaron a Miami, donde disfrutan del sol y la naturaleza. Gisele comparte su amor por la naturaleza y cómo la energiza.



Recientemente, adquirió una impresionante propiedad ecuestre en el sur de Florida por $9.1 millones. Esta propiedad se ha convertido en un refugio para ella y su familia, donde disfrutan de la belleza natural y la tranquilidad.



El mayor orgullo de Gisele no es su carrera como supermodelo, sino haber criado hijos con los valores correctos. Para ella, el éxito significa dejar un legado hermoso y ver cómo sus hijos florecen en sus propios seres, manteniendo principios sólidos.