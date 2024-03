Letizia conquista las redes con un discurso impecable sobre las enfermedades raras

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas que más le importan, en este caso, las enfermedades raras. Su discurso en el Día Mundial de estas patologías ha cautivado a las redes sociales, donde acumula miles de reproducciones y comentarios elogiosos.

Letizia, presidenta de honor de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), pronunció un discurso sin papeles, con un lenguaje claro y cercano, en el que se refirió a la importancia de la prevención, la investigación y el diagnóstico precoz.



"Prevenir es frenar las consecuencias de padecer una enfermedad poco prevalente", afirmó la Reina, quien también mencionó la necesidad de un "acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a las diferentes terapias".

Más que palabras, conocimiento de causa

Su compromiso con este colectivo no es nuevo. Desde su época como Princesa de Asturias, la Reina ha volcado su atención en las personas que sufren estas dolencias poco frecuentes. "Si no identificamos las causas de las patologías raras no podremos prevenirlas", ha dicho en esta ocasión, demostrando su conocimiento y sensibilidad hacia este tema.



Las palabras de Letizia no solo transmitían conocimiento, sino también una profunda empatía con las personas que sufren enfermedades raras. "Vuestra fuerza y generosidad son un ejemplo para todos", les dijo la Reina, dirigiéndose a los pacientes y sus familias.



Letizia se ha convertido en un referente para muchas mujeres por su inteligencia, naturalidad y capacidad de conectar con la gente. Su discurso en el Día Mundial de las Enfermedades Raras es un nuevo ejemplo de su compromiso social y su admirable capacidad de comunicación.

