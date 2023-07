Si hay alguien que ha conquistado el corazón de la audiencia en el reciente y exitoso estreno de "Barbie", esa es la talentosa Margot Robbie. Además de su brillante interpretación en esta película tan esperada, hay aspectos de su vida que seguro te sorprenderán. ¡Acompáñanos a descubrir las 10 curiosidades más divertidas sobre la increíble Margot!

La actriz de 33 años ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica con sus actuaciones impresionantes en películas que simplemente nos dejan sin aliento. ¿Quién no recuerda su brillante papel en "El lobo de Wall Street", o su increíble interpretación en "Yo, Tonya"? Y no podemos olvidar esa encantadora participación en "Once Upon a Time in Hollywood" y su épica aparición en "Suicide Squad". ¡Esta chica tiene un talento desbordante! Pero, más allá de su impresionante carrera, hay aspectos de su vida que seguro te sorprenderán.

Descubre las sorprendentes 10 curiosidades de Margot Robbie, la estrella de Barbie, que te dejarán con la boca abierta

1. Anécdotas con las muñecas Barbie: Margot Robbie tiene una historia curiosa que compartir. En una entrevista, la actriz confesó que no recuerda si tuvo muñecas Barbie durante su infancia. ¡Increíble pero cierto! Además, reveló que su madre no podía creer que fuera a interpretar a Barbie en la gran pantalla.



2. Un pasado circense: ¿Quién iba a imaginar que Margot aprendió a hacer trapecio cuando era niña? Su madre la inscribió en una escuela de arte circense y, a los ocho años, ya tenía un certificado por sus habilidades en el trapecio. ¡Una artista completa desde pequeña!



3. La carta que cambió su vida: ¿Sabías que Margot Robbie consiguió sus primeros papeles en "Neighbours" y "Once Upon A Time in Hollywood" gracias a su habilidad para escribir cartas? Escribió apasionadas cartas a los responsables de ambos proyectos, y eso la llevó a triunfar en Hollywood.



4. El tierno compañero de viaje: Aunque es una estrella de Hollywood, Margot no ha olvidado su lado más tierno. Desde que nació, conserva un conejo de peluche llamado Bunny, regalo de su abuela. En una entrevista con James Corden reconoció que lo necesita para dormir.



5. Admiradora de "Love Island": Margot también tiene sus debilidades televisivas. ¿Adivinas cuál es su reality show favorito? ¡"Love Island"! La actriz no puede resistirse a seguir las travesuras amorosas de los solteros en busca de pareja en esa isla paradisíaca.



6. Un pasado en la granja: Antes de conquistar Hollywood, Margot pasó su infancia en una granja en Australia junto a su madre y tres hermanos. La vida no siempre fue fácil para ella, ya que tuvo que trabajar desde los 10 años para ayudar a su familia tras el abandono de su padre.



7. La tatuadora improvisada: Durante el rodaje de "Escuadrón Suicida", Margot adquirió una máquina de tatuar y, ¡sorpresa!, se convirtió en una tatuadora improvisada. Tatuó a algunos de sus compañeros de reparto, pero también cometió algunos errores, como escribir "Skwad" en lugar de "Squad". ¡Oops!



8. De "Maggot" a Margot: La vida escolar de Margot fue una mezcla de apodos curiosos. Cuando vivía en su ciudad natal, sus amigos la llamaban "Maggot" debido a que sonaba parecido a su nombre. Al mudarse a Melbourne, decidió dejar ese apodo atrás.



9. El debut sin experiencia previa: ¿Te imaginas conseguir el papel principal en una película sin tener experiencia ni representante? Pues eso fue lo que hizo Margot Robbie a los 17 años con la película australiana "I.C.U.". ¡Una verdadera audaz desde el principio!



10. Amante del heavy metal: Aunque suene sorprendente, Margot confesó en una entrevista en el programa "The Graham Norton Show". que le encanta el heavy metal y es fan de la banda Slipknot.

Desde su tierna anécdota con las muñecas Barbie hasta su pasión por el heavy metal, Margot Robbie nos sigue sorprendiendo con cada detalle de su vida. Esta versátil actriz se ha ganado el corazón de su audiencia con su talento, encanto y autenticidad, convirtiéndose en una verdadera inspiración para muchos. ¡Sin duda, su futuro en Hollywood seguirá brillando como una estrella!