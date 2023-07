¡Te encantará la nueva "manicura Barbie" de Margot Robbie que se verá en todas partes en 2023!

Durante la promoción de Barbie, Margot Robbie está dando mucho que hablar, ahora son sus manos.

La actriz está promocionando la cinta de Greta Gerwig y se presenta a los eventos caracterizada al más puro estilo Barbie con todos los complementos a juego.

El tono rosa marca todos sus outfits y representa a la famosa muñeca a la perfección incluso una vez terminado el rodaje. La australiana se encuentra ahora de promoción en Seúl, donde ha marcado tendencia con su manicura.

Margot Robbie deslumbra

Durante la presentación en Corea del Sur se enfundó un maravilloso traje lápiz Versace en rosa y se cambió a mitad del evento para lucir en la alfombra rosa con un segundo Versace de top brillante y falda de gasa. Este cambio de vestuario se debió a una inspiración en los modelos Barbie Day to Night de 1985. Su estilista Andrew Mukamal no deja nada al azar y está vistiendo a la actriz australiana con acertados looks inspirados en Barbie, que Margot luce maravillosamente. Andrew Mukamal ha creado una selección de vestuario y accesorios fieles a la icónica muñeca.

El ultimo “accesorio” ha sido una manicura francesa tipo Barbie con uñas squoval. La manicura francesa clásica normalmente se realiza con esmalte transparente o nude y borde en blanco. Para darle el toque de la famosa muñeca se han modificado las famosas milky nails utilizando dos tonos de rosa diferente. La encargada de realizar esta manicura ha sido la experta coreana Cho, que se presenta en Instagram como @hand.manicure. La manicura ha adquirido así la estética Barbiecore que está tan de moda y no ha pasado desapercibida.

Cómo hacerte la manicura en casa

Tomarte un tiempo para ti e ir al salón a hacerte las uñas es la opción más fácil y sencilla para lucir unas uñas dignas de Barbie. Si tu presupuesto es más apretado o prefieres practicar en casa tampoco es una manicura muy complicada para probar. Si sabes hacer la manicura francesa, realizar esta nueva versión en rosa solo supondrá un cambio en el color del esmalte a utilizar. Necesitarás hacerte con dos esmaltes rosas, uno bastante más claro, rosa bebé, para la base y un fucsia para la punta.

En las tiendas especializadas puedes encontrar guías para que realizar la punta sea más sencillo si tu pulso no es muy fiable. No olvides cubrir la manicura con una capa gloss protectora para conseguir el look que toda Barbie desearía tener.

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda y al experimentar con dos tonos de la misma paleta le damos un toque muy actual perfecto para el verano.