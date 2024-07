Margot Robbie y Tom Ackerley esperan su primer hijo: este es su look holgadito y elegante perfecto para premamás

Tras conocerse que la actriz espera su primer bebé, la hemos visto radiante luciendo un look de premamá perfecto, con una básica blanca y un conjunto de traje holgada. Perfecta, elegante y cómoda, ¡nos encanta!

No podemos negar que la actriz Margot Robbie tiene una elegancia innata y todo le sienta fenomenal. Incluso estando embarazada siempre luce perfecta para la ocasión.



Hace poco conocimos que estaba embarazada y la noticia no pudo hacernos más ilusión, sobre todo porque tienen una historia de amor preciosa.



Recordemos, que la protagonista de Barbie y el productor se conocieron en el año 2013 y se casaron tres años más tarde, en una boda íntima. Ahora esperan su primer bebé y se les ve radiantes y felices.

El conjunto premamá de Margot Robbie elegante y cómodo

Como podemos ver en el Instagram de @onlycelebrityandroyalty, la actriz luce perfecta estando embarazada. Se le ve radiante, guapísima y feliz. ¡Hacen una pareja preciosa!



Para la ocasión, ha elegido un conjunto sencillo y básico que nos encanta, formado por un traje negro holgado y una camisa blanca subida, que le permite llevar la barriga al aire y lucirla cómodamente.



Es un conjunto cómodo y discreto perfecto para todo tipo de ocasiones del diario.

Es un conjunto de prendas al que se le puede sacar mucho partido estando embarazada, porque al ser holgado permite ir cómoda y que puedas lucirlo durante más meses.



Para la ocasión también ha optado por un bolso de hombro amplio y cómodo, para poder meter y sacar las cosas fácilmente.



No le vemos los pies, pero cualquier zapato bajo y cómodo tipo mocasín es perfecto para ese look. También se puede llevar con unas deportivas blancas para un look más sport.

Si te gusta el conjunto, ¡no dudes en copiarlo! Es un must para tener en el armario, perfecto para las premamás que adoran la elegancia y la moda.



¿Qué te ha parecido el look elegido por la actriz?