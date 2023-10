Rosalía rinde homenaje a Björk con un icónico disfraz de Halloween

Kendall Jenner organizó una exclusiva fiesta de Halloween en la que se dieron cita numerosas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Billie Eilish, Zoë Kravitz y, sorprendentemente, Rosalía. La cantante española se convirtió en el centro de atención de la noche con un disfraz impactante.

Rosalía optó por rendir homenaje a la cantante islandesa Björk, recreando su icónico vestido cisne. Este vestido se hizo famoso en la alfombra roja de los Premios Oscar de 2000 que se celebró el 25 de marzo del 2001, y su impacto fue tal que se ganó el noveno puesto en la lista de los vestidos más icónicos de la historia de la alfombra roja. La creación original fue obra del diseñador Marjan Pejoski y hasta tiene su propia página en Wikipedia.



Además, no solo ha servido de inspiración para los disfraces de Halloween, sino que ha aparecido en diversas series y programas, incluyendo un episodio de Hannah Montana, un videoclip de Nelly Furtado, el programa de Ellen DeGeneres y la película "Dos rubias de pelo en pecho", entre otros.

Rosalía no dejó ningún detalle al azar al imitar el vestido de cisne de Björk. Además de lucir el atuendo de manera impresionante, la cantante española replicó el peinado característico de la islandesa y llevó unos zapatos casi idénticos. Su esfuerzo por emular a la perfección el look de Björk no pasó desapercibido y su disfraz se ha convertido en uno de los más originales y comentados de Halloween 2023.

Rosalía was spotted wearing Björk’s Swan dress at a party. https://t.co/zeKU3WXmmr — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Otros disfraces de la fiesta de Halloween de Kendall

© Instagram_Kendall Jenner Kendall Jenner como Marilyn Monroe See album