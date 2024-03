Con una nueva compañía, la estrella ha decidido incursionar como empresaria en esta nueva línea de negocios.

Hace poco, Rosalía conmemoraba dos años desde el lanzamiento de Motomami, uno de los álbumes más aclamados por la crítica. Este disco de la cantante se transformó en un clásico de inmediato que la catapultó al estrellato mundial.



Ahora, su próximo álbum de estudio es esperado con gran anticipación a nivel global. No obstante, antes de volver a lanzar nuevas canciones, Rosalía se ha adentrado en un nuevo mundo empresarial, completamente distinto al de la industria musical.

En el universo de las inmobiliarias es donde se encuentra su nuevo proyecto. Su nuevo negocio, registrado como Tresmamis SL, el cual pertenece a su ya establecida empresa matriz, Motomami SL, deja claro que es la idea de la cantante catalana. La empresa, según informes de Forbes y ON Economía, se dedicará a la construcción, promoción, compra, venta, arrendamiento y comercialización en general de toda clase de terrenos, edificaciones, solares, fincas urbanas y fincas rústicas.



La familia de la estrella siempre la ha respaldado en cada etapa de su carrera, por lo que en esta ocasión no es la excepción. La gestión directa de la nueva empresa de Rosalía en el sector inmobiliario no estará a su cargo, según el informe de la misma compañía. En su lugar, la responsable de Tresmamis SL será Pilar Tobella Aguilera, su representante y madre. Fue ella quien estableció oficialmente este negocio en Hospitalet de Llobregat el 12 de marzo de este año.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Rosalía hizo su entrada en el mundo musical con Los Ángeles hace 7 años, un álbum de flamenco auténtico en distintas versiones, pero no fue hasta el lanzamiento de El Mal Querer en el 2018 que su trayectoria despegó, comenzando a construir lo que es ahora en la música.



Su madre ha estado junto a ella en estos proyectos, pero también ha contado con la ayuda de su hermana en cuestiones de estilismo, Pilar Vila Tobella. En una entrevista, Rosalía compartió: "Cuando éramos jóvenes, solíamos dibujar juntas y luego confeccionar vestidos. Ambas cortábamos tela y seguimos haciéndolo". En un rubro diferente, su nueva trayectoria ahora comienza, y lo seguirá haciendo en conjunto con su familia.