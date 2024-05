Rosalía: ¡Nueva musa de Dior y primera española embajadora de la firma!

La estrella catalana se convierte en la primera embajadora española de la Maison Dior y rostro del icónico bolso Lady Dior.

Rosalía continúa su meteórico ascenso en el mundo de la moda. La artista ha sido nombrada embajadora global de la firma francesa, un hito sin precedentes para una española.



Esta unión no ha surgido de la noche a la mañana. Desde hace tiempo, se podía intuir la conexión entre la artista y la firma francesa. Su presencia en la Gala MET con un deslumbrante diseño de Dior fue la antesala de lo que se avecinaba.

Lady Dior: un bolso legendario que ahora lleva el sello de Rosalía

La campaña oficial, fotografiada por Collier Schorr, captura la esencia de Rosalía: espontánea, magnética y elegante. La vemos enfundada en diferentes looks, combinando a la perfección su estilo personal con el icónico bolso Lady Dior.

Para Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, Rosalía encarna a la perfección a la mujer Dior: creativa, audaz y libre. La artista no solo será la imagen de la marca, sino que también inspirará a las mujeres de todo el mundo a ser ellas mismas y brillar con luz propia.



"Me enamoré de la música de Rosalía desde el primer momento. Después, descubrí su trabajo más a fondo y me quedé impresionada por su dedicación tanto como música como productora", ha declarado Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior.



Este nombramiento marca un nuevo hito en la carrera de Rosalía. Su talento y su estilo la han convertido en un icono global, y ahora, con Dior, tiene la oportunidad de llegar a un público aún mayor y seguir inspirando a millones de personas.

Rosalía no solo será el rostro de la marca, sino que también participará activamente en campañas creativas, aportando su visión única y su estilo vanguardista. La artista se une así a un selecto grupo de embajadoras Dior, como Charlize Theron, Beatrice Borromeo o Anya Taylor-Joy, todas ellas mujeres inspiradoras que representan la diversidad y la fuerza femenina.