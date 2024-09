Salma Hayek sorprende a sus 58 años con trajes de baño que las mujeres de 60 amarán: elegantes y rejuvenecedores

Unas recientes fotos han vuelto a poner de manifiesto el impresionante físico de la actriz mexicana Salma Hayek cuando apenas está a un par de años de llegar a los 60.

Salma Hayek y su familia se encuentran pasando unos días de vacaciones en las costas de Ibiza, disfrutando del sol, el clima y los paisajes de este privilegiado entorno. Y estas vacaciones han coincidido en el tiempo con el 58 cumpleaños de la actriz, el cual ha querido celebrar con sus seguidores en Instagram.



Desde su aparición en la escena internacional en la famosa película de Robert Rodríguez y Tarantino Abierto hasta el amanecer, Salma ha sido siempre reconocida, además de por su talento interpretativo, por un físico que despertaba la admiración tanto de hombres como de mujeres. Y este hecho no ha cambiado a pesar de que, desde entonces, han pasado más de 25 años.

El posado de Salma en traje de baño

Salma publicó en Instagram una serie de fotos en las que posaba con una variedad de bañadores y bikinis que ponían de manifiesto la excepcional figura que aún conserva. Estos elegantes trajes de baño muestran una Salma rejuvenecida pero natural. Su belleza no parece acusar el paso del tiempo, y lo que es mejor, nada en ella se ve artificial ni añadido.



“Fotos de cumpleaños en bikini, Feliz 58 cumpleaños para mí!” escribía Salma en su post, en el que no perdía ocasión de añadir, para los más desconfiados, que ninguna de esas fotos eran pertenecientes al pasado, sino que eran recientes y mostraban su estado actual.



Y aunque es innegable que los modelos que luce la actriz son dignos de atención, no es menos cierto que para que luzcan tan increíblemente bien en fotografía su cuidado físico ha tenido mucho que ver. Algo que sus seguidores se han encargado de resaltar a través de los comentarios de la publicación.



Las reacciones de sus seguidores

Como era de esperar, nada más publicarse estas fotos en su cuenta de Instagram, una oleada de reacciones ha inundado la sección de comentarios. Con más de un millón de likes en apenas unas horas, son innumerables los halagos que ha recibido en relación a su aspecto.



La tónica general ha sido resaltar que un físico como el suyo ni siquiera puede encontrarse en muchas chicas de menor edad. Junto a las felicitaciones por su cumpleaños, las alabanzas y piropos que ha recibido por lucir tan espectacular a su edad, se han multiplicado.



Incluso en alguno de ellos se hace referencia a que Salma tiene la clave de la fuente de la juventud, algo que en cierta forma certifican estas fotografías cuando se comparan con los fotogramas de aquella icónica escena de la serpiente con la que la actriz se dio a conocer a nivel mundial.